В Кыргызстане в 2026 году официально зарегистрировано 36 тысяч 486 детей с инвалидностью. За последние десять лет их число увеличилось примерно на 6,5 тысячи. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Нуржамал Торобекова.

По ее словам, согласно официальной статистике, в 2016-м в стране насчитывалось около 30 тысяч детей с инвалидностью. Таким образом, ежегодно их число в среднем увеличивается на 900-1 тысячу человек.

При этом нардеп подчеркнула, что речь идет только о детях, которые официально зарегистрированы.

Она отметила, что люди с инвалидностью по-прежнему сталкиваются с многочисленными проблемами: им сложно получить медицинскую и социальную реабилитацию, качественное образование, найти работу, пользоваться общественным транспортом и беспрепятственно посещать общественные здания.

Отдельно Нуржамал Торобекова остановилась на нехватке государственных реабилитационных центров. Из-за этого родители вынуждены обращаться в частные учреждения, где реабилитация ребенка, по ее подсчетам, обходится семье в 50-60 тысяч сомов ежемесячно.

В качестве решения проблемы депутат предложила передавать государственные и муниципальные здания частным реабилитационным центрам на льготных условиях. Это, по ее мнению, позволит снизить стоимость услуг до 200-300 сомов.

Кроме того, Нуржамал Торобекова обратила внимание на отсутствие пандусов, специального оборудования и надлежащих санитарных условий в социальных учреждениях. В школах, по ее словам, не хватает специально подготовленных педагогов и логопедов, а также необходимых условий для обучения детей с инвалидностью.

Парламентарий подчеркнула, что проблемы существуют и в сфере трудоустройства. Многие люди с инвалидностью имеют профессиональные навыки и готовы работать, однако сталкиваются с ограниченными возможностями для трудовой реализации.

Она предложила создавать доступные рабочие места, разрабатывать механизмы стимулирования работодателей, расширять программы профессионального обучения и развивать дистанционную занятость.

Также Нуржамал Торобекова призвала усилить поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью. В частности, она считает необходимым обеспечить родителям доступ к психологической помощи, услугам временного ухода за детьми и реабилитации.

По мнению депутата, поддержка должна быть направлена не только на самих детей с инвалидностью, но и на семьи, которые ежедневно несут основную нагрузку по уходу и воспитанию.