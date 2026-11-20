В Кыргызстане предлагают изменить правила трудоустройства людей с инвалидностью. Работодателям хотят предоставить выбор: принять на работу человека с инвалидностью или перечислять в республиканский бюджет компенсационный платеж за каждое незаполненное рабочее место.

Соответствующий законопроект разработала группа депутатов Жогорку Кенеша во главе с Дастаном Бекешевым. Документ предусматривает внесение изменений в ряд нормативных актов, включая Трудовой, Налоговый и Бюджетный кодексы, а также законодательство о занятости и правах людей с инвалидностью.

Согласно предлагаемому механизму, квота составит одно рабочее место на каждые 25 сотрудников. Работодатели, у которых численность работников меньше 25 человек, от этой обязанности освобождаются.

Если работодатель не трудоустроит человека с инвалидностью на предусмотренное квотой место, он должен будет перечислять компенсационный платеж. Его размер предлагается рассчитывать исходя из среднемесячного прожиточного минимума.

По данным Национального статистического комитета, среднегодовой прожиточный минимум в 2025 году составил 8 тысяч 697,32 сома. Именно этот показатель использован в расчетах законопроекта.

Например, если в организации работают 25 человек и среди них нет сотрудников с инвалидностью, ежемесячный платеж составит 8 тысяч 697,32 сома, или около 104 тысяч сомов в год.

Если в компании работают 50 человек и трудоустроен только один человек с инвалидностью, платеж будет взиматься за второе незаполненное место. При этом компенсационный платеж не считается штрафом, а рассматривается как альтернативный способ исполнения установленной законом обязанности.

Куда направят собранные деньги?

Поступления будут зачисляться в республиканский бюджет по отдельному коду неналоговых доходов. Для них предлагается создать отдельную бюджетную программу поддержки занятости людей с инвалидностью. Внебюджетный фонд создавать не планируется.

За счет этих средств предполагается:

компенсировать работодателям расходы на адаптацию и оборудование рабочих мест;

финансировать обучение людей с инвалидностью под конкретные вакансии;

поддерживать получение первого рабочего места;

помогать сохранять занятость сотрудникам, получившим инвалидность;

поддерживать самозанятость и предпринимательство людей с инвалидностью.

Расходы работодателей на разумное приспособление рабочего места смогут компенсироваться полностью или частично при документальном подтверждении.

По оценкам, представленным в анализе регулятивного воздействия, поступления от компенсационных платежей могут составить от 860 миллионов до 1,56 миллиарда сомов в год. Базовый прогноз — около 1,21 миллиарда сомов ежегодно. При этом по мере увеличения числа трудоустроенных людей с инвалидностью объем поступлений будет сокращаться.

За отказ в трудоустройстве предусмотрена отдельная ответственность

Законопроект также предусматривает защиту от необоснованных отказов в приеме на работу. Если работодатель выбирает другого кандидата, он должен применять заранее установленные, связанные с работой и одинаковые для всех критерии отбора, а также документировать результаты.

Отдельно разграничивается ответственность за нарушения. Предусматривается наказание за необоснованный отказ человеку с инвалидностью, неуплату компенсационного платежа, предоставление заведомо недостоверных сведений и фиктивное трудоустройство.

За неуплату или неполную уплату платежа предлагается установить штраф в размере 650 расчетных показателей. При расчетном показателе в 100 сомов это составит 65 тысяч сомов. При этом штраф не освобождает работодателя от погашения задолженности и пени.

Фиктивное трудоустройство, создание искусственных вакансий и другие способы имитации выполнения квоты также будут считаться отдельными нарушениями.

Как разработчики обосновывают инициативу?

В справке-обосновании отмечается, что законопроект направлен на расширение доступа людей с инвалидностью к открытому рынку труда и создание условий не только для их трудоустройства, но и для сохранения рабочих мест.

При подготовке документа изучался международный опыт Германии, Франции, Польши и Японии, где работодатели также обязаны выполнять квоты по трудоустройству людей с инвалидностью либо вносить специальные платежи.

Законопроект обсуждался с государственными органами, бизнес-ассоциациями, Федерацией профсоюзов Кыргызстана и представителями организаций людей с инвалидностью. По итогам обсуждений часть предложений была учтена, часть отклонена.

В частности, сохранено единое правило: одно рабочее место на каждые 25 сотрудников. Отдельную четырехпроцентную квоту для государственных органов решили не вводить, чтобы избежать дублирования требований.

Авторы инициативы считают, что новая система позволит работодателям самостоятельно выбирать способ исполнения обязательств, а государству — направлять собранные средства на создание доступных рабочих мест, обучение и поддержку занятости людей с инвалидностью.