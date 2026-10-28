В Бишкеке назвали худший район по доступности зданий для людей с инвалидностью

Лица с инвалидностью провели анализ и аудит доступности 350 общественных зданий в Бишкеке, собранные данные легли в основу первой инклюзивной карты города. Об этом сегодня на круглом столе сообщила представитель фонда «Оазис» Машхура Синавбарова.

По ее словам, аудит проводился с 2024 года по 2026-й.

Оказалось, что всего 40 процентов зданий имеют вход, в который может поместиться коляска, 52 процента зданий имеют пандус, но какого качества — большой вопрос.

«В итоге мы вывели закономерность: шанс пройти весь маршрут без посторонней помощи составляет лишь около 2 процентов. Пользователь кресла-коляски в многоэтажном общественном здании Бишкека в 98 случах из 100 встретит хотя бы один непреодолимый барьер на пути к услуге. Это может быть отсутствие тактильной плитки, пандуса или шрифта Брайля», — сказала Машхура Синавбарова.

Она добавила, что в ходе анализа учитывали пять показателей: пандус, ширину дверей, наличие лифта, туалета и кнопки вызова о помощи.

Средний индекс доступности 350 зданий в Бишкеке составил 2,19 из 5.

«Порог мы определили в 3, таким образом, в Бишкеке низкий уровень доступности. То есть 70 процентов зданий, или более 200, ниже установленного порога. У 60 процентов зданий нет даже функционального входа. 77 зданий из 350 в критическом состоянии — в них нет ни одного из аспекта, который нужно учитывать при постройке зданий. И всего 13 зданий показали прекрасные результаты, обычно это торговые центры, у которых цель привлечь как можно больше посетителей. Что касается доступных туалетов, даже если они существуют, то чем-то заняты либо находятся в нерабочем состоянии. Лифты также есть не во всех зданиях, особенно в советских. Кнопки вызова экстренной помощи практически нигде нет», — отметила Машхура Синавбарова.

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По ее словам, стандарты устройства пандусов часто не соблюдаются — крутой уклон, нет специального покрытия/скользко, без перил, переходят в лестницу.

Самые хорошие пандусы в кинотеатрах и в музеях, поскольку там провели реконструкцию.

«Объекты высокого риска — государственные учреждения, университеты и магазины; требуют значительного улучшения — больницы, школы, кафе и банки. Лидеры по доступности — гостиницы, театры, кинотеатры и музеи. Согласно карте доступности Бишкека, самым доступным районом является Первомайский район. На втором месте Свердловский район — там находятся гостиницы, торговые центры и реконструированные здания. Октябрьский район оказался на последнем месте — он худший по рейтингу доступности, и это самое странное. Ведь там строятся огромные кварталы, но все равно люди продолжают отправлять нам данные о том, что здания не соответствуют нормам», — подчеркнула Машхура Синавбарова.

Карта поможет людям с инвалидностью заранее оценивать доступность нужных объектов и планировать передвижение.