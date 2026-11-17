В Кыргызстане предлагают упростить процедуру подтверждения инвалидности при достижении 18 лет и продлевать выплату социальных пособий, если переосвидетельствование затягивается по вине государственных органов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту, молодые люди, которым в детстве установили инвалидность вследствие врожденных, генетических или неизлечимых заболеваний, сопровождающихся стойкими и необратимыми нарушениями функций организма, смогут проходить медико-социальную экспертизу в упрощенном порядке.

При определении группы инвалидности предлагается учитывать результаты предыдущих обследований, медицинские заключения и данные наблюдения за состоянием здоровья.

Повторные медицинские исследования не будут требоваться, если в них нет обоснованной необходимости. Достижение 18 лет также не сможет служить основанием для направления человека на повторное стационарное обследование.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность проведения медико-социальной экспертизы заочно или дистанционно с согласия гражданина либо его законного представителя.

Направление на переосвидетельствование предлагается оформлять заранее, еще до достижения 18 лет, чтобы избежать задержек в подтверждении инвалидности.

Если специалисты сочтут дополнительные обследования необходимыми или откажут в упрощенной процедуре, они должны будут обосновать свое решение. Гражданин сможет его обжаловать.

Отдельные изменения касаются социальных выплат. Если переосвидетельствование началось своевременно, но не завершилось из-за задержек со стороны государственных органов или медицинских учреждений, ранее назначенное ежемесячное социальное пособие предлагается продлевать до окончания процедуры, но не более чем на три месяца.

При этом продление будет возможно только в случаях, когда задержка произошла по причинам, не зависящим от самого гражданина.

Если по итогам экспертизы инвалидность подтвердится и человек сохранит право на пособие, уже выплаченные за переходный период суммы будут зачтены. Повторная выплата за один и тот же период не предусматривается.

В справке-обосновании отмечается, что достижение совершеннолетия не означает исчезновения врожденных или неизлечимых заболеваний. Однако необходимость повторного сбора документов и прохождения обследований создает дополнительную нагрузку на семьи и может приводить к перерывам в получении государственной поддержки.

Авторы проекта подчеркивают, что речь не идет об автоматическом установлении инвалидности или бессрочном назначении пособий. Решение по-прежнему будет приниматься на основании медико-социальной экспертизы.