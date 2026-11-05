Штрафовал за парковку, теперь оштрафовали его. Генерал Исаев попался в Токмоке

В Токмоке за неправильную парковку оштрафовали бывшего начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майора милиции Талантбека Исаева. Примечательно, что раньше он сам боролся с нарушителями правил парковки и лично выписывал им штрафы.

На ролике, снятом местными жителями, видно, что автомобиль генерала припаркован прямо на тротуаре.

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По словам очевидцев, Талантбек Исаев первоначально пытался оспорить нарушение, однако после разговора с сотрудниками ГУОБДД согласился с их доводами.

В результате автоинспекторы оформили штраф за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

Любопытно, что Талантбек Исаев в свое время лично призывал водителей соблюдать правила дорожного движения и жестко выступал против неправильной парковки.

В марте 2012 года он возглавил Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Тогда генерал заявлял, что не боится влиятельных нарушителей, и обещал лично выезжать на место при возникновении конфликтных ситуаций.