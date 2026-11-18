Мэрия Бишкека готова предоставить бизнесу землю под роторные парковки. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

Отметим, что в столице такие парковки установлены в том числе на Аламединском и Орто-Сайском рынках.

«В городе есть хозсубъекты, не имеющие возможности создать парковочные места — расположение не позволяет или есть другие причины. Допустим, небольшие кафе. Цель установки первых роторных парковок на рынках была в том, чтобы показать предпринимателям путь решения проблемы. Но, к сожалению, бизнес пока не идет на их приобретение, хотя мы уверены — все равно придет к этому. По окупаемости мы готовы предоставить информацию в письменном виде», — сказал Рамиз Алиев.

Один из депутатов добавил, что многоярусные подземные парковки тоже могут разгрузить дороги — для этого есть подходящие участки.

Роторная (карусельная) парковка — это автоматизированная вертикальная конструкция для хранения автомобилей, работающая по принципу колеса обозрения или вертикального конвейера. На площади всего двух обычных машиномест такая система позволяет разместить от 6 до 16 авто в зависимости от высоты башни.