В Кыргызстане с 13 по 19 ноября выявили 21 тысячу 624 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 459 водителей. Такие данные приводит Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

По предварительной информации, среди выявленных нарушений:

902 случая управления транспортом без соответствующих документов;

459 фактов вождения в состоянии алкогольного опьянения;

193 случая незаконного затемнения стекол автомобилей;

765 нарушений ПДД с участием пешеходов;

978 нарушений правил эксплуатации транспортных средств;

33 факта автохулиганства;

1 тысяча 310 случаев превышения скоростного режима;

15 фактов управления машинами с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Кроме того, зарегистрировано 13 тысяч 928 нарушений других правил дорожного движения.

За неделю на штрафные стоянки водворили 3 тысячи 41 автомобиль.

В ГУОБДД призвали водителей и пешеходов соблюдать ПДД, быть внимательными на дорогах и не подвергать опасности себя и окружающих.