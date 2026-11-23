В КР за неделю выявили 459 случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения
В Кыргызстане с 13 по 19 ноября выявили 21 тысячу 624 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 459 водителей. Такие данные приводит Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
По предварительной информации, среди выявленных нарушений:
- 902 случая управления транспортом без соответствующих документов;
- 459 фактов вождения в состоянии алкогольного опьянения;
- 193 случая незаконного затемнения стекол автомобилей;
- 765 нарушений ПДД с участием пешеходов;
- 978 нарушений правил эксплуатации транспортных средств;
- 33 факта автохулиганства;
- 1 тысяча 310 случаев превышения скоростного режима;
- 15 фактов управления машинами с подложными государственными регистрационными номерными знаками.
Кроме того, зарегистрировано 13 тысяч 928 нарушений других правил дорожного движения.
За неделю на штрафные стоянки водворили 3 тысячи 41 автомобиль.
В ГУОБДД призвали водителей и пешеходов соблюдать ПДД, быть внимательными на дорогах и не подвергать опасности себя и окружающих.