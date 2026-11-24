В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции выявили водителя, который установил на автомобиль незаконный специальный звуковой сигнал, затонировал переднее лобовое стекло и использовал подложные государственные регистрационные номера.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека, нарушение обнаружили во время несения службы патрульными.

Автомобиль водворили на штрафную стоянку. В отношении водителя составили соответствующие протоколы. Общая сумма штрафов составила 45 тысяч 500 сомов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.