Увеличение доходов от муниципальных парковок на миллионы сомов ожидает мэрия Бишкека. Муниципалитет рассчитывает получить в городской бюджет от парковок и автомобильных стоянок на 110 миллионов сомов больше. Такие данные указаны в справке-обосновании к проекту корректировки бюджета столицы на 2026 год.

В документе говорится о фактических и ожидаемых дополнительных поступлениях от муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура». Средства предусмотрены в перечне прочих неналоговых доходов бюджета.

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В проекте также предлагается увеличить план по сбору за парковку и стоянку авто на 86,8 тысячи сомов. Это связано с увеличением количества парковочных мест и погашением задолженности за 2024–2025 годы.

План неналоговых поступлений городского бюджета предлагается повысить на 527,8 миллиона сомов.

Напомним, согласно данным мэрии города, в прошлом году доходы от парковок составили 84 миллиона сомов, а к 2026 году планировали увеличить эту сумму до 277 миллионов сомов.

Ранее городские власти уточняли, что инициатива открывать в Бишкеке платные муниципальные парковки выдвинута с учетом мирового опыта. Мэрия говорила о необходимости ввести дифференцированную (почасовую) оплату за услуги парковочного пространства города.