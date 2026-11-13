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24.kg

На муниципальных парковках Бишкека в тестовом режиме заработала видеофиксация

21:23, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

На муниципальных парковках Бишкека в тестовом режиме осуществляется фото- и видеофиксация фактов пользования местами. Об этом сообщает столичная мэрия.

Это мера направлена на повышение прозрачности работы парковок и обеспечение соблюдения установленных правил их использования.

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В мэрии просят автомобилистов с пониманием отнестись к нововведению, проявлять сознательность и своевременно производить оплату за парковку.

Напомним, что за неоплату парковки законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа.

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