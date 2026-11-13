На муниципальных парковках Бишкека в тестовом режиме заработала видеофиксация

На муниципальных парковках Бишкека в тестовом режиме осуществляется фото- и видеофиксация фактов пользования местами. Об этом сообщает столичная мэрия.

Это мера направлена на повышение прозрачности работы парковок и обеспечение соблюдения установленных правил их использования.

В мэрии просят автомобилистов с пониманием отнестись к нововведению, проявлять сознательность и своевременно производить оплату за парковку.

Напомним, что за неоплату парковки законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа.