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24.kg

После трагедии в Баткене прошло четыре года. Власти вновь обсуждают жилье

16:45, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане продолжают решать жилищные вопросы граждан, пострадавших во время вооруженных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021–2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев поручил ответственным госорганам индивидуально рассмотреть каждый случай и не допускать затягивания сроков.

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Об этом сообщили по итогам очередного заседания госкомиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, пострадавших в результате вооруженных конфликтов в Баткенской и Ошской областях.

Участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения жильем граждан, чьи дома пострадали во время приграничных столкновений.

По официальным данным, за время работы госкомиссии выполнено 172 поручения. Они касались ликвидации последствий вооруженных конфликтов, оказания помощи пострадавшим, восстановления жилых домов, социальных объектов и инфраструктуры.

Несмотря на проделанную работу, отдельные жилищные вопросы остаются на рассмотрении государственных органов.

Касымалиев потребовал завершить их рассмотрение, изучить обстоятельства каждого случая и обеспечить выполнение принятых решений в установленные сроки.

В сообщении не уточняется, сколько семей до сих пор нуждаются в жилье, какое количество домов остается невосстановленным и когда планируется окончательно решить все жилищные вопросы.

Что произошло на кыргызско-таджикской границе

Напомним, в 2021 и 2022 годах на кыргызско-таджикской границе произошли масштабные вооруженные столкновения, сопровождавшиеся человеческими жертвами, разрушением жилых домов и массовой эвакуацией населения.

Первый крупный конфликт развернулся 28–30 апреля 2021 года в районе водораспределительного узла «Головной» в Баткенской области. В ходе боестолкновений погибли 36 граждан Кыргызстана, включая 2 детей, более 180 человек получили ранения.

В результате конфликта были разрушены и сожжены жилые дома, пострадали социальные объекты и инфраструктура приграничных населенных пунктов.

Новый масштабный вооруженный конфликт произошел 14–17 сентября 2022 года. Боевые действия затронули Баткенский и Лейлекский районы.

По официальным данным кыргызстанских властей, погибли 63 гражданина Кыргызстана, сотни человек получили ранения. Из опасных районов были эвакуированы более 142 тысяч жителей.

По предварительным данным МЧС, в результате сентябрьских событий разрушены или сожжены сотни жилых домов, пострадали школы, медицинские учреждения и другие объекты инфраструктуры. После прекращения боевых действий государство приступило к восстановлению разрушенного жилья и оказанию помощи пострадавшим семьям.

Спустя четыре года после последних масштабных столкновений вопросы жилищного обеспечения отдельных пострадавших граждан остаются предметом рассмотрения госкомиссии.

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