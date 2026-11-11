В Баткенской области дома, полученные при обмене территориями, делят по жребию

В Баткенской области проводят жеребьевку для распределения домов, полученных Кыргызстаном от Таджикистана при обмене приграничными территориями. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента в регионе.

По их данным, жилье передают 180 гражданам. Получатели — жители, у которых во время вооруженных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021–2022 годах стали непригодными для проживания оба дома на одном участке. В распределении также участвуют отдельные граждане, чьи вторые дома оказались на территориях, переданных при обмене.

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В Баткенском районе жеребьевку провели с участием получателей жилья и членов рабочей группы под руководством первого заместителя полпреда Бактыбека Токсонбаева. Аналогичная процедура проходит в Лейлекском районе. Граждане получат дома в соответствии с выпавшими им номерами.

Жилье распределяют на основании решения государственной комиссии от 29 октября 2026 года. Всего от Таджикистана Кыргызстану перешло 213 домов.

Напомним, в результате обмена приграничными территориями Таджикистану отошли 259 жилых домов кыргызстанцев в Баткенской области.

Отметим, 6 ноября сообщалось о планах передать пострадавшим 170 домов. Тогда полпредство уточняло, что именно столько из 213 полученных домов признаны пригодными для проживания. В новом сообщении число распределяемых домов не уточняется, указано только количество получателей — 180 граждан.