По данным Баткенского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, согласно результатам учета, проведенного в конце 2025 года, на территории Баткенской области зарегистрировано 144 особи архара Северцова.

Местный житель, пасший скот в горной местности района, увидел диких животных, спустившихся с гор, и запечатлел их на видео. Затем снятое видео передал сотрудникам Минприроды. На кадрах видно, как два архара Северцова находятся среди домашнего скота и пасутся вместе с ним.

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Архар Северцова — один из видов диких копытных животных, обитающих в горных районах Кыргызстана. Сохранение его естественной среды обитания и защита популяции имеют важное значение для поддержания биологического разнообразия.

Стоит отметить, что появление диких животных в их естественной среде обитания еще раз подчеркивает важность работы по сохранению биологического разнообразия и охране природы.