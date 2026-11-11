В Баткене детей до 16 лет будут пропускать через границу только по паспорту

С 11 ноября 2026 года для детей младше 16 лет вводятся новые требования при пересечении государственной границы Кыргызстана. Теперь несовершеннолетние смогут проходить через отдельные пункты пропуска только при наличии соответствующего паспорта. Об этом сообщила пресс-служба Баткенской районной государственной администрации.

Согласно сообщению, новые правила распространяются на пункты пропуска «Кызыл-Кыяк», «Таян», «Сай» и «Божой».

В районной администрации пояснили, что требования введены для обеспечения безопасности граждан и совершенствования порядка пересечения государственной границы.

Родителей, планирующих поездки с детьми, призвали заранее подготовить необходимые документы.

При этом в сообщении не уточняется, какой именно вид паспорта требуется для несовершеннолетних, а также распространяется ли новый порядок на все пункты пропуска Кыргызстана или только на перечисленные.

Новые требования, согласно информации районной администрации, вступили в силу сегодня, 11 ноября.