Талибы ограничили доступ афганских женщин к медицинской помощи

В большинстве провинций Афганистана мужчинам-врачам запретили осматривать и лечить женщин без присутствия мужчины-опекуна (махрама). Ограничения распространяются даже на случаи, когда пациенткам требуется срочная медицинская помощь.

По свидетельствам медицинских работников, представители «Талибана» проводят проверки в клиниках и угрожают врачам тюремным заключением, если обнаружат там пациенток. Медики также сообщают, что не могут проводить обследования и оказывать женщинам экстренную помощь без соблюдения установленных условий.

Ситуацию осложняет нехватка женщин-медиков. С декабря 2024 года афганским женщинам запрещено обучаться в медицинских учебных заведениях. Кроме того, врачи рассказали о запрете нанимать женщин на работу в больницы.

При этом официального общенационального объявления о запрете мужчинам лечить женщин не было. Речь идет о фактически действующих ограничениях, о которых сообщили медики и пациентки.