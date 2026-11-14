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Молодой нейрохирург судится с Минздравом КР 1,5 года. Президент пообещал помочь

10:00, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Молодой нейрохирург Сейиль Абылгазиева полтора года судится с Министерством здравоохранения Кыргызстана, чтобы получить документы, которые позволят ей полноценно работать. Об этом она сообщила во время встречи президента Садыра Жапарова с жителями Иссык-Кульского района и города Балыкчи.

Она напомнила, что выпускники бюджетных отделений, которые не готовы отрабатывать два года по распределению, могут возместить затраты государства.

Однако, по ее словам, Кыргызская государственная медицинская академия не дала ей такой возможности.

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Молодой нейрохирург судится с Минздравом Кыргызстана

«Я трижды приходила в вуз и дважды в Минздрав. У меня есть доказательство, что многим студентам не дали выплатить контракт. Я выиграла три стажировки в США, хотела привести в Кыргызстан методику лечения эпилепсии и болезни Паркинсона. Но из-за Минздрава все мои стажировки сгорели. Я подала в суд на ведомство, дошла до Верховного суда. Минздрав в ответ подал на меня в суд в гражданском порядке на то, что я не приступила к работе. При этом мне не предоставили условий для отработки — отправили в Талас жить в палате два года и работать в больнице, где нет нейрохирургического отделения и зарплата минимальная. Я не знаю, как лечить больных в таких условиях», — заявила Сейиль Абылгазиева.

Министр здравоохранения Дамир Осмонов отметил, что в связи с нехваткой кадров выпускников бюджетных отделений отправляют на отработку.

«Ехать в Талас Абылгазиева отказалась, хотя там есть отделение компьютерной томографии. Средства за учебу нужно было возместить в установленные сроки, но она опоздала. Поэтому диплом ей не выдали. Прокуратура не разрешает брать деньги позже установленных сроков, видя в этом коррупционные элементы. Либо нужно менять положение», — пояснил он.

Садыр Жапаров поручил Минздраву решить вопрос, чтобы у молодых врачей была возможность работать там, где они захотят.

«Мы повысили медикам зарплату, на следующий год еще повысим, тоже будут в очереди стоять, как в школах. Раньше в школах не хватало учителей, а теперь просят пенсионеров освобождать места для молодых. И в больницах так же будет», — заметил президент.

  • По оперативным данным Министерства просвещения на ноябрь 2026 года, по республике в школах не хватает 506 учителей. По данным ведомства, в ноябре прошлого учебного года не хватало около 1 тысячи педагогов. 

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