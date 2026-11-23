В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции обнаружили медицинские отходы среди бытового мусора возле клиники на улице Абдрахманова. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Проверку провели после жалоб местных жителей на нарушение санитарных норм. В ходе обследования территории инспекторы обнаружили медицинскую иглу с остатками крови.

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Кроме того, установлено, что сотрудники клиники выносили мусор в неположенное время и складировали его в неустановленном месте.

Как пояснили в муниципальной инспекции, на улице Абдрахманова вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по понедельникам путем подворного сбора. Однако работники медицинского учреждения выносили мусор и в другие дни, что приводило к ухудшению санитарного состояния территории.

По выявленным нарушениям в отношении клиники составили два протокола в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.

В муниципальной инспекции напомнили, что медицинские учреждения обязаны обеспечивать раздельный сбор и безопасную утилизацию медицинских отходов.

В частности, запрещено смешивать с обычным бытовым мусором потенциально опасные медицинские отходы, включая отходы класса В.

Инспекция призвала частные и государственные медицинские учреждения строго соблюдать санитарные требования при сборе, хранении и вывозе мусора.