Около 20 семей медицинских работников, умерших во время пандемии COVID-19, до сих пор судятся с кабинетом министров, добиваясь выплаты единовременных компенсаций. Этот вопрос поднял депутат Улан Сариев на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции при обсуждении республиканского бюджета.

По его словам, проблема связана с условиями, прописанными в постановлении правительства. Для получения компенсации необходимо, чтобы у умершего медицинского работника был положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Однако многие медики, работавшие в красных зонах, умерли от пневмонии, не имея подтвержденного ПЦР-тестом COVID-19.

Министр здравоохранения Дамирбек Осмонов сообщил, что по 15 обращениям суды вынесли решения не в пользу родственников, еще пяти семьям компенсации выплатили.

Депутат Улан Сариев призвал решить вопрос на государственном уровне и выплатить компенсации семьям.

«Это же политическое решение. В тот период медики были нужны государству, они работали самоотверженно. А теперь их семьи вынуждены ходить по судам. Разве это нормально? Для государства это не такая большая сумма. Примите политическое решение и предусмотрите выплаты в бюджете следующего года», — заявил он.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев пообещал совместно с Министерством здравоохранения рассмотреть этот вопрос.

По данным Министерства здравоохранения, за время пандемии COVID-19 в Кыргызстане коронавирусом заразились 7 тысяч 747 медицинских работников, 107 из них умерли.