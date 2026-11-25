В отделении экстренной хирургии Национального центра охраны материнства и детства прооперировали шестимесячного ребенка с редкой формой диафрагмальной грыжи. Об этом сообщили в НЦОМиД.

Отмечается, что операционное вмешательство выполнили малоинвазивным лапароскопическим методом без больших разрезов. Ребенка выписали из стационара на пятые сутки в удовлетворительном состоянии. Контрольный осмотр спустя месяц показал, что состояние малыша остается в норме, а показатели развития соответствуют возрасту.

Операцию провели под руководством заведующего отделением экстренной хирургии Асылбека Кадыркулова.