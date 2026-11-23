Страны, входящие в Организацию тюркских государств (ОТГ), обсуждают отмену дублирующих процедур при пересечении границ и переход к принципу однократного представления данных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции Кыргызстана.

Отмечается, что в Стамбуле состоялось ежегодное заседание Комитета по содействию торговле ОТГ.

Одной из тем стал проект дорожной карты по устранению дублирующих процедур на границе. Участники отметили, что информация о товарах и перевозках должна предоставляться один раз и использоваться всеми задействованными госорганами.

Также предложено совершенствовать риск-ориентированный контроль, чтобы ускорить оформление грузов.

Повестка содержала и вопросы развития предварительного обмена информацией о грузах, цифрового отслеживания товаров и транспортных средств, взаимодействия таможенных органов вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Страны ОТГ планируют начать грузовые перевозки с использованием цифровых транспортных документов в пилотном режиме.

Участники обсудили применение зеркальной статистики для анализа взаимной торговли. Это позволит сравнивать данные об экспорте одной страны с данными об импорте другой и выявлять расхождения.