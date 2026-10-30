Итоги самммита ОТГ в Анкаре. О чем говорили президенты

В Анкаре 30 октября прошел 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Лидеры обсудили экономическую интеграцию, инвестиции, транспортные коридоры, цифровизацию и международную безопасность. Одним из наиболее резонансных заявлений стало предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева привлечь Россию к деятельности организации.

Кыргызстан на встрече представлял президент Садыр Жапаров. По итогам саммита участники подписали Анкарскую декларацию и ряд решений, в том числе о награждении кыргызского лидера Высшим орденом тюркского мира и назначении нового генерального секретаря ОТГ.

Садыр Жапаров: инвестиции, железная дорога и саммит в Кыргызстане

Президент Кыргызстана призвал партнеров активнее участвовать в совместных инвестиционных и производственных проектах. В качестве перспективной площадки он представил специальную финансово-инвестиционную территорию «Тамчи».

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Отдельное внимание глава государства уделил строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и ее соединению со Средним коридором через Каспийское море. Он также выступил за упрощение пограничных процедур и ускорение международных грузоперевозок.

Жапаров рассказал о строительстве круглогодичного туристического кластера «Ала-Тоо Резорт». По его словам, проект позволит принимать до 2 миллионов туристов ежегодно и создать около 5 тысяч рабочих мест. Открытие первого объекта запланировано на 1 декабря 2026 года.

В экологической части выступления президент призвал объединить усилия для защиты горных экосистем и борьбы с таянием ледников. Он напомнил об инициативе Кыргызстана по созданию целевого фонда ООН для сохранения озера Иссык-Куль.

Кроме того, Жапаров предложил провести в 2027 году в Кыргызстане неформальный саммит ОТГ и встречу министров экологии тюркских государств. Он пригласил лидеров стран на Второй глобальный горный саммит «Бишкек+25», который состоится в октябре 2027 года.

Касым-Жомарт Токаев: Россию следует пригласить в ОТГ

Президент Казахстана предложил рассмотреть возможность участия России в деятельности Организации тюркских государств в формате «ОТГ+» либо предоставления ей статуса наблюдателя.

По словам Токаева, Россия исторически связана с тюркским миром, а на ее территории проживают многочисленные тюркские народы.

«В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам», — заявил президент Казахстана.

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Он также призвал ускорить принятие стратегии ОТГ на 2027–2031 годы, активнее использовать возможности Тюркского инвестиционного фонда и расширять транспортное сотрудничество.

По словам Токаева, за 9 месяцев 2026 года грузоперевозки по Среднему коридору увеличились на 30 процентов, а транзитные перевозки — на 90 процентов.

Отдельно глава Казахстана предложил развивать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.

При этом Токаев подчеркнул, что ОТГ не должна превращаться в военный альянс.

Реджеп Тайип Эрдоган: тюркский мир должен стать крупным экономическим центром

Президент Турции выступил за укрепление торговых, транспортных и энергетических связей между государствами организации.

Одним из ключевых направлений он назвал развитие Среднего коридора, связывающего Азию и Европу через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ.

Эрдоган также выразил надежду, что Туркменистан станет полноправным членом Организации тюркских государств.

В международной повестке турецкий лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, выступив за дипломатическое урегулирование конфликтов и расширение гуманитарной поддержки населения сектора Газа.

Шавкат Мирзиеев: торговля и региональная интеграция

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в саммите, посвященном расширению экономического сотрудничества тюркских государств.

В официально обозначенную Узбекистаном повестку встречи вошли увеличение взаимной торговли, привлечение инвестиций, развитие транспортно-логистических маршрутов, цифровизация, туризм, экология и образование.

Накануне саммита Мирзиеев провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробный текст выступления узбекского лидера на заседании 30 октября на момент подготовки материала не был доступен в проверенных официальных публикациях, поэтому его конкретные предложения на саммите требуют уточнения.

Сердар Бердымухамедов: участие Туркменистана в ОТГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов участвовал во встрече в статусе представителя государства-наблюдателя.

Для Туркменистана сотрудничество с ОТГ связано прежде всего с развитием торгово-экономических, транспортных, энергетических и культурных связей.

При этом конкретные инициативы Бердымухамедова, прозвучавшие на саммите 30 октября, пока не удалось подтвердить опубликованным текстом его выступления.

Азербайджан: международная безопасность и расширение сотрудничества

Азербайджан на саммите представлял министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Накануне, 29 октября, на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ он выступил за укрепление политического взаимодействия и повышение эффективности организации.

Особое внимание Байрамов уделил расширению международных связей ОТГ, в том числе развитию формата «ОТГ+».

Какие документы подписали по итогам саммита

По итогам встречи лидерами государств — участников ОТГ подписаны пять документов.

Декларация 13-го саммита Организации тюркских государств.

Решение о награждении президента Кыргызстана Садыра Жапарова Высшим орденом тюркского мира.

Решение о назначении генерального секретаря Организации тюркских государств.

Решение о назначении заместителей генерального секретаря Организации тюркских государств.

Решение о назначении президента Тюркской академии.

Новым генеральным секретарем ОТГ назначен Мирвохид Азимов, который сменит представителя Кыргызстана Кубанычбека Омуралиева.

Омуралиев занимал эту должность с 2022 года. В ходе саммита участники поблагодарили его за работу по развитию организации и укреплению связей между тюркскими государствами.

Еще одним значимым событием стало награждение президента Кыргызстана Садыра Жапарова Высшим орденом тюркского мира. Награду ему вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Жапаров заявил, что воспринимает награду не только как личное признание, но и как оценку вклада кыргызского народа в укрепление единства тюркских государств.

По итогам встречи председательство в Организации тюркских государств перешло от Азербайджана к Турции.

В настоящее время полноправными членами ОТГ являются Кыргызстан, Казахстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан. Туркменистан участвует в работе организации в качестве наблюдателя.

Отметим, представитель Венгрии, имеющей статус наблюдателя в ОТГ с 2018 года, в саммите не участвовал.