На узбекско-казахской границе в Туркестанской области образовалась очередь из 990 грузовых автомобилей. По словам водителей, колонна растянулась на 40 километров, а ожидание пересечения границы занимает несколько суток.

Затор возник на пункте пропуска «Конысбаева». Его связывают с увеличением потока грузов из Китая через Казахстан в Узбекистан и другие страны Центральной Азии. Дополнительную нагрузку создают также перевозки из России и Беларуси.

На момент публикации официальных комментариев узбекской стороны по поводу скопления грузовиков не поступало.