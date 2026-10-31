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Без загранпаспортов. Поездки в тюркские страны по ID предлагает Мирзиеев

13:26, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил разработать соглашение об упрощении взаимных поездок граждан стран, входящих в Организацию тюркских государств, с возможностью путешествий по ID-картам. С такой инициативой он выступил на саммите ОТГ в Анкаре.

По мнению главы РУз, документ должен предусматривать расширение использования ID-карт при пересечении границ и упрощение процедур пребывания на территории других стран объединения, указывает его пресс-служба.

«В нем необходимо отразить вопросы расширения возможностей поездок на основании ID-карт, упрощения порядка пересечения границ и пребывания на территории принимающего государства», — сказал Шавкат Мирзиеев.

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