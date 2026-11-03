Россия в тюркском союзе: выгодна ли интеграция странам Центральной Азии?

На прошедшем саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил расширить сотрудничество с Россией. Он напомнил: российская сторона ранее высказывала намерение участвовать в деятельности организации в формате «ОТГ+», и выразил мнение, что было бы правильно «в целях повышения авторитета ОТГ» дать согласие на присоединение РФ в этом формате или на ее участие в качестве наблюдателя. По мнению главы РК, это принесло бы пользу всем участникам организации, а также тюркским народам, проживающим в России.

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Некоторые казахстанские политологи уже выразили мнение, что своей инициативой Казахстан стремится уравновесить Турцию, занимающую очень активную позицию в ОТГ и порой пытается продвинуть интересы, которые не отвечают интересам Центральной Азии.

Действительно ли изменится баланс сил в организации, если Россия станет ее участницей, что это может привнести в ОТГ и насколько это выгодно странам ЦА, 24.kg поинтересовалось у кыргызстанских политологов.

Марс Сариев отметил, что рассматривает предложение Касым-Жомарта Токаева как продуманный дипломатический маневр.

«На мой взгляд, здесь есть несколько важных политических сигналов. Во-первых, Токаев показывает Москве, что Казахстан не рассматривает тюркскую интеграцию как проект, направленный против России. Более того, он демонстрирует готовность к расширению участия РФ в этом процессе. Это особенно важно с учетом того, что Москва исторически имеет тесные связи с тюркскими народами и сохраняет значительное влияние в евразийском пространстве», — сказал он.

Политолог также обратил внимание на акцент Касым-Жомарта Токаева на тюркских народах, проживающих внутри России. Марс Сариев считает, что тем самым Токаев предлагает Москве активнее включаться в работу с этими общинами, их культурными, общественными и образовательными институтами.

« Это важный посыл: если Россия заинтересована в сотрудничестве с тюркским миром, ей необходимо уделять больше внимания собственному тюркскому наследию и современным тюркским сообществам. Марс Сариев

Эксперт добавил: своей инициативой Касым-Жомарт Токаев показывает, что Астана готова не только участвовать в укреплении ОТГ, но и предлагать механизмы, которые учитывают интересы соседних государств и снижают риск геополитического противостояния.

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«Думаю, Токаев учитывает возрастающее международное значение ОТГ и одновременно необходимость не допустить, чтобы ее развитие воспринималось Москвой как формирование закрытого политического пространства без участия России. Он предлагает не противопоставлять тюркскую интеграцию российским интересам, а искать точки соприкосновения. Статус наблюдателя и формат «ОТГ+» предполагают разные уровни взаимодействия, и их практическая реализация потребует согласования позиций участников организации. Я бы не стал трактовать это предложение как готовность всех стран ОТГ предоставить РФ такой статус. Но сам факт ее выдвижения открывает пространство для дискуссии о будущем отношений тюркских государств с Москвой», — считает Марс Сариев.

Президент международного общественного объединения «Конгресс тюркских народов» Эдил Марлис уулу напомнил, что инициатива Касым-Жомарта Токаева не нова и ранее с таким предложением выступала сама российская сторона. Он считает, что такой формат сотрудничества нужен в первую очередь странам Центральной Азии.

«Токаев, будучи дипломатом, предлагает самую альтернативную и самую оптимистичную форму. Он не предлагает включить Российскую Федерацию в саму организацию, и она не сможет влиять на какие-то решения ОТГ. Она может быть наблюдателем, участвовать в саммитах, но участвовать в голосованиях и принятии решений не сможет. Россия как большой геополитический игрок, как большая держава может надавить, протащить определенные решения, как-то повлиять на всю организацию. Поэтому изначально долгий период ее не приглашали в ОТГ. Но, видимо, геополитическая ситуация в мире сегодня находится в той точке, что этот процесс надо проводить», — сказал Эдил Марлис уулу.

Он отметил: многие российские политологи критично отзываются об ОТГ, заявляя, что она является коридором, через который Турция проникает в Центральную Азию и начинает влиять на ее республики, подчеркнув, что на самом деле организация никогда откровенно не выступала против России и заявляет только о культурном, экономическом, торговом контакте между тюркскими государствами.

Эксперт считает возможное расширение участия РФ в ОТГ правильным шагом, чтобы в будущем эта страна не воспринимала организацию как своего врага.

«Лучше, чтобы она там присутствовала, чтобы она это все видела изнутри. И с этой стороны в большом выигрыше здесь будет именно Центральная Азия, потому что мы получаемся как разменная монета между Турцией и Россией. Каждый пытается нас перетянуть на свою сторону вместо того, чтобы использовать нас как мост. Центральная Азия является мостом между РФ и Турцией. И в этом плане предложение Токаева очень гармонично сочетается с нынешней политикой республик Центральной Азии. Организация в любом случае должна будет строить отношения с Россией, потому что экономически государства Центральной Азии связаны с РФ. Для нас всех самым крупным партнером является именно Россия. И мы не сможем от этого отказаться географически», — сказал Эдил Марлис уулу.

Он добавил, что предложение Касым-Жомарта Токаева вряд ли было его единоличным решением, и, скорее всего, он обговорил свою инициативу с лидерами соседних стран и получил их поддержку.

Эксперт также считает, что расширение сотрудничества с Россией может быть выгодно и Турции, и Азербайджану, потому что все государства стараются вести многовекторную внешнюю политику и сотрудничать с разными полюсами, если это обеспечивает безопасность и несет экономическую выгоду.

Президент международного общественного объединения «Конгресс тюркских народов», как и Марс Сариев, обратил внимание на тюркские народности, проживающие на территории Российской Федерации.

« Этносы теряют свою культуру, корни, идут к исчезновению. И хотя бы ради сохранения этих народов ОТГ должна пойти на сближение с Россией. Эдил Марлис уулу

Политолог Медет Тюлегенов также объяснил предложение президента Казахстана в стремлении укреплять сотрудничество с тюркскими государствами, в то же время сохраняя отношения с Москвой.

«Он в своей речи упомянул про то, что важен приоритет среднего коридора через Каспий, и это важная деталь, потому что Казахстан хочет сохранять, конечно, многовекторность, в том числе и транспортно-логистическую. Мне кажется более реалистичным участие России в формате «ОТГ+». То есть не быть наблюдателем, а участвовать только по каким-то отдельным вопросам. Например, по культурным каким-то проектам или же по вопросам обсуждения логистики. При таком формате, конечно, для членов ОТГ сохраняется гибкость в плане того, по каким вопросам и как подключать РФ. В то же время у России, конечно, будет непостоянный, но в то же время какой-то канал взаимодействия с членами этой организации», — отметил он.

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Эксперт не считает, что участие РФ может ослабить влияние Турции в ОТГ, поскольку Анкара играет большую роль в формировании и развитии этой организации. Также ее влияние опирается и на двусторонние отношения с членами ОТГ.

Пока другие участники ОТГ официально не прокомментировали инициативу президента Казахстана. Сама Москва уже отреагировала — пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что участие России в Организации тюркских государств было бы понятным и целесообразным. По его словам, официального приглашения Москве пока не поступало.

В то же время в Сети появились обращения организации под названием «Лига Свободных Наций», в которую, согласно данным на официальном сайте, входят представители тюркских народов РФ.

В заявлении говорится, что представители «Лиги Свободных Наций» против участия России в ОТГ, «пока тюркские народы РФ лишены независимого голоса».

«Нельзя подменять право тюркских народов России на самостоятельный голос правом Москвы говорить от их имени», — заявили авторы обращения.

Они обращают внимание на то, что руководители тюркских республик РФ лишены политической самостоятельности, а участие Москвы в ОТГ стало бы инструментом влияния Кремля на независимые тюркские государства.