Внутренний торговый оборот Кыргызстана за десять месяцев 2026 года вплотную приблизился к 1,9 триллиона сомов, показав большое доминирование столицы. На долю Бишкека пришлось 60,2 процента всего объема коммерческой активности страны, в то время как розничный сектор вырос до 723 миллиардов сомов. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

По итогам января — октября 2026 года двигателем общего роста остается розничная торговля, в то время как в оптовой наблюдается сдержанная динамика.

Оборот торговли и ремонта автомобилей достиг 1 триллиона 889,17 миллиарда сомов, увеличившись за год на 4,3 процента.

Розничная торговля выросла до 723,5 миллиарда сомов (рост на 14,8 процента), в то время как оптовая достигла объемов в 869,78 миллиарда сомов (снижение на 3,9 процента). Оборот торговли автомобилями и мотоциклами составил 82,9 миллиарда сомов, а их техническое обслуживание и ремонт принесли 11,4 миллиарда сомов.

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В региональном разрезе лидирует Бишкек с объемом 1 триллион 137 миллиардов сомов (доля 60,2 процента), за ним следуют Чуйская область (228,9 миллиарда сомов) и Джалал-Абадская область (165,18 миллиарда сомов).