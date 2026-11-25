Из озер Иссык-Куль и Сон-Куль, а также Токтогульского водохранилища извлекли более 372 километров синтетических рыболовных сетей и свыше 25 тонн мусора. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Работы по очистке водоемов проводились по поручению президента Садыра Жапарова совместными усилиями водолазов МЧС, сотрудников туристическо-экологической милиции МВД и специалистов Минприроды.

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Всего из воды извлекли 372 тысячи 400 метров рыболовных сетей. Из них водолазы МЧС подняли 157 тысяч 800 метров, сотрудники туристическо-экологической милиции — 95 тысяч 600 метров, а представители Минприроды — 119 тысяч метров.

Кроме того, в ходе очистки собрали более 25 тонн мусора.

Все извлеченные синтетические сети и отходы доставили на мусороперерабатывающий завод в Бишкеке, где, по информации ведомства, их утилизировали.

В Минприроды подчеркнули, что очистка водоемов от браконьерских сетей и мусора направлена на сохранение водных экосистем, защиту природной среды и предотвращение дальнейшего загрязнения.

Работы по очистке водоемов проводятся в рамках поручения главы государства.