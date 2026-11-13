На Орто-Токойском водохранилище выявлен факт браконьерства

Сотрудниками Нарынского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора было проведено ночное рейдовое мероприятие.

В ходе рейда на Орто-Токойском водохранилище в Кочкорском районе выявлены два гражданина, нарушившие правила рыболовства. У них обнаружено 17 незаконно выловленных рыб вида сига (лудога).

В отношении указанных граждан в соответствии с Кодексом о правонарушениях составлены административные протоколы и вынесены соответствующие постановления. Кроме того, за ущерб, причиненный рыбным ресурсам, предъявлено требование о возмещении ущерба в размере 17 тысяч 170 сомов.