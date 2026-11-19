ГИТИС проводит IX театральный фестиваль стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс». На сцене учебного театра свои работы покажут театральные школы и студии из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В программе фестиваля — спектакли Казахского республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж. Елебекова, Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова, театральной студии при Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова, Ереванского государственного института театра и кино, Государственного института искусств и культуры Узбекистана, Таджикского государственного института культуры и искусств имени М. Турсунзода, Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой и Белорусской государственной академии искусств. ГИТИС представит музыкально-пластический спектакль «Родина Романтиков» Мастерской Лики Рулла.

В афише фестиваля — «Палата» (Республика Казахстан), «Ант» (Республика Казахстан), «Х. А. О. С.» по мотивам пьесы Лауры Ломас «Хаос» (Кыргызская Республика), «Сонет 41» (Республика Армения), «Фулминия» (Республика Узбекистан), «Робияи Балхи» (Республика Таджикистан), «Служанки» (Кыргызская Республика) и «Дыхание ушедших эпох» (Республика Беларусь).

Традиционно мастера и педагоги ГИТИСа проведут для участников лекции и мастер-классы по сценическому движению, вокалу и мастерству актера. В конце каждого дня состоится обсуждение спектакля со зрителями и педагогами.

Спектакли артисты будут играть на родном языке своей страны.