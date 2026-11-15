Пенсионерам бесплатно покажут спектакль в Русском драмтеатре имени Айтматова

Пенсионерам бесплатно покажут спектакль в Русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Указано, что 18 ноября пройдет благотворительный показ спектакля «Нежность Натахи». Зрители пенсионного возраста смогут прийти в театр бесплатно.

Режиссер постановки по мотивам произведения Николая Коляды — Нурлан Абдыкадыров.

Бывшие одноклассники встретились случайно спустя 20 лет после окончания школы. Героиня сохранила веру в любовь и искренние чувства, а ее бывший возлюбленный оценивает жизнь материальной точкой зрения. Зритель увидит разницу взглядов двух главных героев на человеческие отношения.