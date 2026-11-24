В Оше представили спектакль о Мадаминбеке — одном из лидеров восстания в Фергане
В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова состоялась премьера спектакля «Мадаминбек. Уламыш» («Мадаминбек. Легенда»). Об этом сообщили в театре.
Постановка рассказывает о событиях начала XX века в Ферганской долине и судьбе Мадаминбека — одного из наиболее известных руководителей вооруженного сопротивления советской власти.
По замыслу создателей, спектакль посвящен освободительному движению, оставившему глубокий след в исторической памяти народа. Исторические факты в нем переплетаются с народными воспоминаниями, преданиями и художественным вымыслом.
Авторы постановки предлагают по-новому взглянуть на противоречивую фигуру Мадаминбека, осмыслить его решения и роль в событиях того времени. Спектакль также затрагивает вопрос о том, как образ исторического деятеля сохраняется и меняется в памяти людей.
В основу постановки легло произведение Абдыкерима Муратова. По информации театра, инсценировку подготовили государственный секретарь КР Арслан Капай уулу Койчиев и Солдатхан Аян. Режиссером выступил Жанибек Махамбетдияр из Казахстана, художником-постановщиком — Жанибек Маматкадыров, балетмейстером — Оксана Лопарева.
Премьеру посетили Абдыкерим Муратов, председатель Национального союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев и представители мэрии Оша.
Мадаминбек (1893, по другим данным 1882 — 1920) — военный и политический деятель, один из руководителей вооруженного сопротивления советской власти в Ферганской долине.
Был одним из влиятельных курбаши — командиров повстанческих отрядов Ферганской долины.
Его деятельность не ограничивалась военным командованием. Мадаминбек создавал собственную систему управления и искал союзников среди противников большевиков.
6 марта 1920 года он заключил соглашение с «красным» командованием и признал советскую власть. Затем участвовал в переговорах с другими курбаши, продолжавшими сопротивление. В мае того же года Мадаминбек был убит. Обстоятельства его гибели в исторических источниках описываются по-разному.
Деятельность Мадаминбека связана с движением, известным в исторической литературе под названием «басмачество». Советская историография оценивала это движение как контрреволюционное. В постсоветских исследованиях получила распространение его трактовка как национально-освободительного.