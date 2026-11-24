В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова состоялась премьера спектакля «Мадаминбек. Уламыш» («Мадаминбек. Легенда»). Об этом сообщили в театре.

Постановка рассказывает о событиях начала XX века в Ферганской долине и судьбе Мадаминбека — одного из наиболее известных руководителей вооруженного сопротивления советской власти.

По замыслу создателей, спектакль посвящен освободительному движению, оставившему глубокий след в исторической памяти народа. Исторические факты в нем переплетаются с народными воспоминаниями, преданиями и художественным вымыслом.

Авторы постановки предлагают по-новому взглянуть на противоречивую фигуру Мадаминбека, осмыслить его решения и роль в событиях того времени. Спектакль также затрагивает вопрос о том, как образ исторического деятеля сохраняется и меняется в памяти людей.

В основу постановки легло произведение Абдыкерима Муратова. По информации театра, инсценировку подготовили государственный секретарь КР Арслан Капай уулу Койчиев и Солдатхан Аян. Режиссером выступил Жанибек Махамбетдияр из Казахстана, художником-постановщиком — Жанибек Маматкадыров, балетмейстером — Оксана Лопарева.

Премьеру посетили Абдыкерим Муратов, председатель Национального союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев и представители мэрии Оша.