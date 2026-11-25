Театр Арсена Умуралиева — пространство нестандартных решений и смелых экспериментов. Но на этот раз здесь обратились к классике — представили премьеру комедии Жана-Батиста Мольера «Тартюф». Казалось бы, что может быть дальше от современного зрителя, особенно зумеров, чем пьеса XVII века? Однако режиссеру из Санкт-Петербурга Татьяне Захаровой удалось доказать обратное.

В спектакле сохранено главное: авторская идея, исторический контекст, нравы эпохи и стихотворная речь героев. Но сама история звучит удивительно современно. Динамичная актерская игра, экспрессия, музыка и неожиданные вкрапления восточного юмора превращают классику в живое, острое и местами очень смешное зрелище. В самые эмоциональные моменты персонажи даже переходят на кыргызский язык.

Татьяна Захарова давно сотрудничает с кыргызстанскими театрами. Порой кажется, что особенности нашей культуры она понимает едва ли не лучше нас самих. В репертуаре театра Арсена Умуралиева благодаря ей появились «Лес» Островского, «Дядюшкин сон» Достоевского, «Горе от ума» Грибоедова и «Вишневый сад» Чехова. И каждый раз режиссер доказывала, что классика вовсе не обязана быть скучной.

Ее «Тартюф» — компактная, динамичная комедия-буфф, почти карикатура на мир лицемеров и мошенников. Захарова любит фарс, а зрители любят смеяться. Но за этим смехом постепенно проступает трагедия. Какая именно? Поначалу не так просто понять.

На сцене — множество дверей. За каждой скрывается свое действие, свой персонаж, своя интрига. В центре — огромная хрустальная люстра, своеобразная «шапка Мономаха», символ достатка и благополучия, которые семье вскоре предстоит потерять.

Под люстрой — массивный стол со множеством табуреток. Простых, грубоватых, будто наспех сколоченных. Именно они неожиданно становятся едва ли не главными участниками происходящего.

Персонажи постоянно переставляют табуретки, забирают их с собой, взбираются на них, размышляют о жизни, плетут интриги и пытаются добиться своего. Кажется, что именно эти нехитрые предметы остаются единственной опорой в мире, где все остальное постепенно рушится. Не случайно служанка отбирает табуретку у Тартюфа, пока тот наслаждается полученной дарственной.

Все вокруг качается, меняется, уходит из-под ног. Как у Оргона — главы семейства, который сначала теряет способность здраво рассуждать, а затем рискует лишиться имущества и привычной жизни.

И здесь кроется одна из главных режиссерских находок. Центральным персонажем спектакля Захарова делает не Тартюфа, а Оргона.

Ведь история Мольера не столько о мошеннике, сколько о человеке, который добровольно впускает обман в собственный дом. О том, как легко принять лесть за искренность, лицемерие — за добродетель, а близких, пытающихся предупредить об опасности, объявить врагами. «Стоп, у Мольера по-другому было!» — неожиданно прерывает действие один из актеров.

И спектакль получает еще один финал. Традиционный прием «театра в театре» здесь превращается в возможность взглянуть на знакомую историю совершенно иначе.

Мольер, конечно, великодушен к своим героям. В оригинальной пьесе все заканчивается благополучно: справедливость торжествует, обманщик разоблачен, а имущество возвращается законному владельцу.

Но мы живем не в мире театральных условностей. В реальной жизни рядом может не оказаться доброго короля, который восстановит справедливость. Никто не гарантирует возвращения потерянного имущества, разрушенного доверия и второго шанса начать все заново.

Остается только собственный разум. И мир, в котором тартюфы никуда не исчезли. Они были, есть и будут. Прячутся за маской благочестия, прикрываются высокими словами, демонстрируют «кристальную чистоту» души и незаметно проникают в чужую жизнь.

Они словно заползают под кожу, одурманивают лестью, заставляют сомневаться в самых близких людях. И однажды человек обнаруживает, что уже не способен отличить искренность от обмана.

Но самое страшное даже не появление Тартюфа. Страшно самому оказаться Оргоном — человеком, который не хочет видеть очевидного. И потому после финальных аплодисментов вопросы остаются. Сможем ли мы распознать собственного Тартюфа? Не окажемся ли однажды на месте Оргона? А может, незаметно для себя сами выберем путь лицемерия?

И каким тогда будет финал нашей собственной пьесы?