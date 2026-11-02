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Более 20 театров работает в Кыргызстане. Цифры и факты к Дню работника культуры

15:38, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Основные цифры и факты к Дню работника культуры КР, отмечаемого 2 ноября, озвучили в Нацстаткомитете.

По его данным, зарождение театрального искусства в республике началось в 1920-е годы. Первый народный театр создан в 1918 году в Караколе, любительская труппа которого состояла в основном из местных учителей. В 1920-м любительские театры функционировали также в Пишпекском и Нарынском уездах. А первый профессиональный театр создан в 1926 году.

В настоящее время на территории республики функционирует 21 профессиональный театр.

Из общего их числа 10 театров расположены в Бишкеке, два — в Джалал-Абадской области, три — в Оше, два — в Нарынской области и по одному театру — в Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях. Театральными коллективами в 2025 году представлено 1 тысяча 931 спектакль и представление.

Наиболее популярными у зрителей являются Государственный академический русский драматический театр имени Чингиза Айтматова, кукольные театры в Бишкеке и Оше, а также Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдымомунова.

Что касается развития кино в республике, то в дореволюционной Киргизии имелась только одна киноустановка в городе Пишпеке, которая построена в центре города — в Дубовом парке. В настоящее время республика располагает современными кинозалами, оборудованными новыми технологиями для демонстрации фильмов.

B республике действуют 32 кинотеатра, в 2025 году они показали более 247 тысяч сеансов, их посетило более 4 миллионов зрителей.

Наибольшее число кинотеатров приходится на Бишкек (10), Нарынскую область (5) и Ош (5), а также Чуйскую область (4).

Кроме того, на территории республики в 2025 году функционировало 715 учреждений культуры клубного типа, более 90 процентов из которых расположено в сельской местности.

На конец 2025 года в республике функционировало шесть концертных организаций, из которых три — филармонии. Концертные коллективы и исполнители в 2025 году дали 197 концертов. Наиболее посещаемыми являлись концерты, проводимые Кыргызской государственной национальной филармонией имени Токтогула Сатылганова.

На территории республики в 2025 году функционировало 66 музеев (исторических, этнографических, историко-этнографических, историко-архитектурных, историко-краеведческих и других).

К услугам посетителей предлагается около 211 тысяч выставочных экспонатов.

Кроме того, культурный досуг кыргызстанцев и гостей республики в 2025 году обеспечивали 49 парков культуры и отдыха, 14 из которых расположены в Джалал-Абадской области и 15 — в городе Бишкеке.

Напомним, в целях развития культуры и искусства постановлением правительства Кыргызской Республики в 1995 году утвержден День работника культуры.

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