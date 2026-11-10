Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в заседании ОДКБ

Садыр Жапаров сегодня прибыл в Москву для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба президента.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту «Внуково 2».

Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

Напомним, что в ходе заседания СКБ лидеры стран ОДКБ обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, итоги деятельности организации в межсессионный период, а также дальнейшие меры по укреплению коллективной безопасности.