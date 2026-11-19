Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Акыйкатчи Кыргызстана Джамиля Джаманбаева посетила центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово, где ознакомилась с условиями содержания граждан Кыргызстана, медицинским обеспечением и соблюдением их прав.

Во время визита Джамиля Джаманбаева встретилась с соотечественниками, находящимися в центре. Во встрече также участвовали консул посольства Кыргызстана в России, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека РФ и руководство учреждения.

Мигрантам предоставили правовые консультации по вопросам соблюдения российского законодательства и защиты их прав. Особенно много вопросов у кыргызстанцев возникло относительно сроков содержания в центре, порядка и условий выдворения из России. Они также интересовались, через какое время после депортации смогут снова въехать в страну.

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Кроме того, соотечественники сообщили о трудностях с оплатой административных штрафов за нарушение сроков пребывания и погашением кредитов. По их словам, сделать это сложно, поскольку банковские счета заблокированы.

Джамиля Джаманбаева обратила внимание на то, что некоторые граждане своевременно не обжаловали принятые в отношении них решения и в результате оказались в реестре контролируемых лиц. В отдельных случаях причиной проблем стало неисполнение работодателями своих обязательств.

«Прежде чем ехать в другую страну, необходимо ознакомиться с ее законодательной базой, требованиями и миграционными правилами. Это поможет вам защитить свои права, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности. Важно своевременно подавать жалобы и обжаловать необоснованные решения, принятые в отношении вас», — подчеркнула омбудсмен.

По итогам встречи одна из гражданок Кыргызстана обратилась к уполномоченному по правам человека в России. Женщина считает, что ее необоснованно включили в реестр контролируемых лиц.

В центре Сахарово содержатся иностранные граждане, нарушившие миграционное и другие требования законодательства России.

По информации руководства учреждения, по состоянию на 17 ноября в центре находились 189 граждан Кыргызстана, в том числе 33 женщины. Кроме того, вечером 17 ноября к депортации готовили еще 28 кыргызстанцев.