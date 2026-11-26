Первый заместитель председателя кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился в Москве с председателем Совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой.

Стороны обсудили ход подготовки и реализацию совместного проекта «Кыргызстан — Сириус», направленного на развитие образования и науки, а также поддержку талантливых детей и молодежи.

Предложена концепция создания трех объектов: международной общеобразовательной школы «Кыргызстан — Сириус», центра работы с талантливыми детьми и молодежью и молодежного научного парка.

Также обсуждался запуск образовательных программ «быстрого старта» для кыргызстанских школьников и педагогов, и проведение в Бишкеке саммита талантов «Кыргызстан — Сириус».

По итогам встречи стороны поддержали предложение о создании совместной рабочей группы для согласования основных параметров проекта, включая вопросы финансирования, строительства, управления и сроков реализации. Кроме того, они рассмотрят возможность подготовки межправительственного соглашения.

Федеральная территория «Сириус» создана в России в 2020 году с целью сформировать экосистему для раскрытия талантов, развития науки и технологий, спорта и культуры — чтобы наработки потом тиражировались в других регионах страны и за рубежом.