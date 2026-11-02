USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Массово зараженные ВИЧ в детстве полгода ждут жилья по поручению президента

17:02, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Более полугода прошло с тех пор, как президент Садыр Жапаров поручил рассмотреть вопрос обеспечения жильем детей, массово заразившихся ВИЧ-инфекцией в больницах Ошской области. Однако за это время никаких подвижек не произошло. Об этом 24.kg сообщила жительница Ноокатского района, чей сын также пострадал от заражения.

По словам женщины, в апреле во время встречи президента с жителями Ошской области матери детей, заразившихся ВИЧ, обратились к главе государства с просьбой решить жилищный вопрос. Тогда Садыр Жапаров поручил Министерству здравоохранения и акиму Ноокатского района заняться этой проблемой. Тогда обсуждалась возможность предоставления жилья на льготных условиях через ипотеку.

«С тех пор прошло больше полугода. За это время мы шесть раз обращались в Министерство здравоохранения, но результата нет», — рассказала собеседница.

Читайте по теме
Матери детей с ВИЧ провели акцию в надежде привлечь внимание президента

По ее словам, родители пострадавших детей вновь собираются объединиться и приехать в Бишкек. Они намерены обратиться к президенту, спикеру и акыйкатчи.

«В сентябре исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как наши дети заразились ВИЧ. Из-за ошибки государства им всю жизнь приходится сталкиваться с последствиями заражения. Но оставить нас без поддержки — это уже верх несправедливости. Мы все эти годы добиваемся справедливости, но нас не слышат», — заявила мать.

В июне в Жогорку Кенеше заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова сообщила, что около 50 семей, чьи дети заразились ВИЧ в больницах, планируют обеспечить квартирами по линии Государственной ипотечной компании. По ее словам, списки матерей передали в кабмин.

Напомним, в 2007 году в больницах Ошской области выявили массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией. 

По словам собеседницы 24.kg, из 432 детей, пострадавших от массового заражения, в живых остались 360. Остальные умерли от последствий болезни.

Как она отметила, в начале 2010-х годов государство бесплатно предоставило трехкомнатные квартиры семьям восьми пострадавших детей. Кроме того, в прошлом году 20 матерей, наняв частного адвоката, после длительных судебных разбирательств добились выплаты компенсации в размере 700 тысяч сомов каждой.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Общество

Массово зараженные ВИЧ в детстве полгода ждут жилья по поручению президента

 

Второго тигра выпустили в дикую природу Казахстана

 

Второй год подряд сборная Кыргызстана осталась без золота ЧМ по борьбе

 

В Бишкеке и пригородах на пяти долгостроях планируют ввести внешнее управление

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

В Алайском районе отметили 85-летие народного писателя Кубатбека Жусубалиева

 

Атака на Иран

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

Власть

Садыр Жапаров передал Омурбеку Бабанову стадион «Талас Арена»

 

В Таласе построят новую областную больницу на 350 мест — Садыр Жапаров

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

Бюджет Таласа вырос в 4 раза, а инвестиции — почти в 16 раз

 

Дрифт, рев моторов и десятки спорткаров. Под Бишкеком открыли «Тайган»

 

Ситуация в Алешках. Мелания Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта

 

Общество

Массово зараженные ВИЧ в детстве полгода ждут жилья по поручению президента

 

Вместо фасоли — сафлор. Президент поручил завезти новые семена для Таласа

 

Более 20 театров работает в Кыргызстане. Цифры и факты к Дню работника культуры

 

Второго тигра выпустили в дикую природу Казахстана

 

Второй год подряд сборная Кыргызстана осталась без золота ЧМ по борьбе

 

В Бишкеке и пригородах на пяти долгостроях планируют ввести внешнее управление

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18