Массово зараженные ВИЧ в детстве полгода ждут жилья по поручению президента

Более полугода прошло с тех пор, как президент Садыр Жапаров поручил рассмотреть вопрос обеспечения жильем детей, массово заразившихся ВИЧ-инфекцией в больницах Ошской области. Однако за это время никаких подвижек не произошло. Об этом 24.kg сообщила жительница Ноокатского района, чей сын также пострадал от заражения.

По словам женщины, в апреле во время встречи президента с жителями Ошской области матери детей, заразившихся ВИЧ, обратились к главе государства с просьбой решить жилищный вопрос. Тогда Садыр Жапаров поручил Министерству здравоохранения и акиму Ноокатского района заняться этой проблемой. Тогда обсуждалась возможность предоставления жилья на льготных условиях через ипотеку.

«С тех пор прошло больше полугода. За это время мы шесть раз обращались в Министерство здравоохранения, но результата нет», — рассказала собеседница.

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По ее словам, родители пострадавших детей вновь собираются объединиться и приехать в Бишкек. Они намерены обратиться к президенту, спикеру и акыйкатчи.

«В сентябре исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как наши дети заразились ВИЧ. Из-за ошибки государства им всю жизнь приходится сталкиваться с последствиями заражения. Но оставить нас без поддержки — это уже верх несправедливости. Мы все эти годы добиваемся справедливости, но нас не слышат», — заявила мать.

В июне в Жогорку Кенеше заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова сообщила, что около 50 семей, чьи дети заразились ВИЧ в больницах, планируют обеспечить квартирами по линии Государственной ипотечной компании. По ее словам, списки матерей передали в кабмин.

Напомним, в 2007 году в больницах Ошской области выявили массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией.

По словам собеседницы 24.kg, из 432 детей, пострадавших от массового заражения, в живых остались 360. Остальные умерли от последствий болезни.

Как она отметила, в начале 2010-х годов государство бесплатно предоставило трехкомнатные квартиры семьям восьми пострадавших детей. Кроме того, в прошлом году 20 матерей, наняв частного адвоката, после длительных судебных разбирательств добились выплаты компенсации в размере 700 тысяч сомов каждой.