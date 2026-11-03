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24.kg

Массовое заражение ВИЧ в Оше: почему не сложились браки между пострадавшими

10:38, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Дети, массово заразившиеся ВИЧ в больницах Ошской области, уже выросли. Сейчас старшим из них 22 года, и их матери пытаются помочь им создать семьи. Однако практика, когда родители договариваются о браках между молодыми людьми с одинаковым ВИЧ-статусом, не всегда оказывается успешной. Об этом 24.kg рассказала одна из матерей из Ноокатского района.

По ее словам, из более чем 400 детей, заразившихся ВИЧ, сегодня живы 360. Матери, беспокоясь о будущем своих сыновей и дочерей, старались знакомить их друг с другом и устраивать браки. Они рассчитывали, что молодым людям с одинаковым ВИЧ-статусом будет проще понимать друг друга и они не столкнутся с дискриминацией со стороны партнера.

Таким образом, за это время удалось создать 12 семей. Однако семь из них впоследствии распались.

«Мы, матери, сами между собой договаривались, сватались и устраивали свадьбы. Конечно, нам хотелось учитывать чувства детей, но мы считали, что другого выхода нет. А потом выяснялось, что молодые люди не любят друг друга, не испытывают взаимной симпатии — и они разводятся», — рассказала собеседница.

По ее словам, были и случаи, когда молодые люди без ВИЧ, зная о статусе девушек, женились на них, обещая поддерживать их. Однако эти браки также вскоре распались.

Еще одна история закончилась несостоявшейся свадьбой. Молодой человек собирался жениться на любимой девушке, семьи уже договорились о браке. Но, как утверждает мать, до родителей жениха стали доходить недостоверные сведения, после чего свадьбу отменили.

По данным ВОЗ, ВИЧ-положительный статус не мешает человеку создавать семью с партнером, у которого нет вируса, и иметь здоровых детей.

При регулярном приеме антиретровирусной терапии и устойчиво неопределяемой вирусной нагрузке ВИЧ не передается половым путем. Этот принцип называется U=U — «неопределяемый = непередающий».

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При планировании беременности необходимо наблюдаться у врача. При соблюдении лечения и медицинских рекомендаций риск передачи вируса ребенку можно снизить до 1 процента или менее. После рождения малышу назначают профилактические препараты. Вопрос грудного вскармливания также нужно обсудить со специалистом.

Напомним, история массового заражения ВИЧ в медицинских учреждениях Ошской области получила огласку в 2007 году. Инфекцию выявили у детей младше двух лет, проходивших лечение в Ошской областной детской и Ноокатской районной больницах. Проверка показала, что причиной стали нарушения медицинских работников, в том числе при переливании крови и использовании медицинских инструментов. Сначала речь шла примерно о 20 зараженных детях, но со временем число пострадавших превысило 400 человек.

По данным Минздрава, на 1 мая 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано почти 15,7 тысячи случаев ВИЧ. Около 13 тысяч человек сейчас живут с этой инфекцией.

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