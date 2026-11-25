Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) представила новый доклад в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечаемого 1 декабря.

По ее данным, по сравнению с 2010 годом число новых случаев инфицирования ВИЧ в мире сократилось на 42 процента, а число смертей, связанных со СПИДом, — на 57 процентов.

В Восточной Европе и Центральной Азии за тот же период оба показателя выросли — на 17 и 11 процентов соответственно.

В 2025 году в регионе у 120 тысяч человек был диагностирован ВИЧ, еще 43 тысячи умерли от болезней, связанных со СПИДом. Всего около 2 миллионов человек в регионе живут с ВИЧ. На Восточную Европу и Центральную Азию приходится 10 процентов новых случаев инфицирования в мире.

Из всех людей, живущих с ВИЧ в регионе, о своем статусе знают 83 процента, но антиретровирусную терапию получают лишь 56 процентов.

Ниже этот показатель только в регионе Ближного Востока и Северной Африке. Только у 48 процентов людей, живущих с ВИЧ в регионе, достигнута подавленная вирусная нагрузка — это самый низкий уровень в мире. Человек с подавленной вирусной нагрузкой не может передать ВИЧ половым путем.

Около 560 тысяч человек в регионе знают о своем ВИЧ-положительном статусе, но не получают терапию. Это примерно каждый третий из тех, у кого диагностирован ВИЧ.

Остается острой и проблема поздней диагностики.

Среди основных факторов, влияющих на эпидемию в регионе, — стигма и дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп, а также карательное законодательство. В 15 странах уголовная ответственность предусмотрена за нераскрытие ВИЧ-статуса, или «поставление в риск инфицирования или передачу ВИЧ». Во всех 16 странах региона криминализированы те или иные аспекты секс-работы. Как минимум в семи странах криминализовано хранение небольшого количества наркотических средств для личного употребления, а в Туркменистане и Узбекистане криминализированы однополые сексуальные отношения.

Согласно докладу, ситуация в странах региона различается. С 2010 года Азербайджану, Грузии и Таджикистану удалось существенно сократить число новых случаев инфицирования, а в Армении, Кыргызстане и Черногории оно заметно выросло.

Россия также входит в этот регион ЮНЭЙДС, однако организация не публикует отдельные страновые оценки по России. Тем не менее доступные опубликованные в РФ данные говорят о значительных масштабах эпидемии ВИЧ в стране.

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При этом в 2025 году международное финансирование программ по ВИЧ в регионе сократилось с 264 до 196 миллионов долларов — на 26 процентов за один год. В мире в целом сокращение составило 18 процентов. Национальные расходы выросли с 365 до 389 миллионов долларов, но потерю не компенсировали.

Даже там, где государство готово оплачивать лечение и тестирование, профилактика среди ключевых групп и услуги организаций сообществ по-прежнему держатся на внешнем финансировании.

Цены на антиретровирусные препараты в регионе различаются в разы: годовой курс лечения на человека обходится Казахстану до 382 доллара, Армении — в 46.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2026 году — «Победа над СПИДом начинается с доступа».