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Россия устанавливает новые ВИЧ-рекорды — СМИ

10:23, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В 27 регионах России наблюдается генерализированная эпидемия ВИЧ — стадия, когда вирус распространяется среди всего населения, а не только в группах риска. Об этом сообщает «Независимая газета».

По ее данным, в этих субъектах РФ вирус диагностируется у более 1 процента беременных.

Носителей вируса в стране становится все больше, хотя количество вновь выявленных случаев в последние годы снижается.

«Сегодня ВИЧ распространяется не столько в узких группах с необычными предпочтениями или с вредными зависимостями, но, главным образом, среди самых обычных граждан с самым традиционным поведением. Среди российских мужчин от 40 до 50 лет вирусом иммунодефицита поражены уже более 3 процентов. Средний возраст инфицированных в России увеличился за последние 15 лет с 32 до 44 лет. По данным медиков, две трети новых случаев передачи ВИЧ приходится на гетеросексуальные контакты. Впервые за последние годы отмечается и рекордный уровень передачи инфекций в медицинских учреждениях.

В проекте бюджета 2027 года заложено дополнительное лекарственное обеспечение для 30 тысяч новых больных с ВИЧ. Однако это меньше, чем ежегодно выявляется новых носителей вируса», — отмечает газета.

Уточняется, что в 2025-м в РФ выявлено 45 тысяч новых случаев заражения ВИЧ.

Показатель снизился на 13,4 процента по сравнению с 2024 годом и на 40 процентов по сравнению с многолетними значениями, ссылается издание на директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика Василия Акимкина. В последние годы количество летальных исходов от ВИЧ в России находится в пределах 30-34 тысяч случаев в год. Это чрезвычайно высокий показатель. При этом на один летальный исход от ВИЧ приходится 1,5 нового случая заражения, говорят эксперты.

Основной причиной заражения в медорганизациях эксперты называют системные и грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима, в том числе применение индивидуальных катетеров или глюкометров для нескольких пациентов.

Неэффективный контроль за санитарными требованиями приводит к возникновению вспышек инфекций, которые расследуют Роспотребнадзор, Следственный комитет и органы прокуратуры.

По данным специалистов Роспотребнадзора, общие потери для экономики, которые связаны с ВИЧ-инфекцией, составляют около 280 миллиардов рублей и продолжают увеличиваться.

Примерно такую же сумму расходует бюджет на закупку лекарств. Объем расходов на централизованную закупку препаратов в 2027 году составит 285,2 миллиарда рублей.

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