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24.kg

Туристический центр со спасательной службой намерены создать в парке «Ала-Арча»

10:17, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Туристический центр со спасательной службой намерены построить в государственном природном парке «Ала-Арча». Об этом 24.kg сообщил председатель Госагентства по развитию туризма, глава Федерации альпинизма и скалолазания Эдуард Кубатов.

По его словам, еще четыре года назад федерация обращалась с подобным предложением к руководству парка. 

«Наблюдая рост массового туризма, массового трекинга, мы предлагали построить международный альпинистский и спасательный центр — в самом парке, на хижине Рацека и на территории Большого Ала-Арчинского ледника (БАЛ). К сожалению, это прежде всего вопрос доступа к земле, хотя инвестиции мы могли найти. Но в ближайшее время мы начнем строительство международного туристического центра именно в «Ала-Арче» с постоянно действующим компонентом спасательной службы. Определяем участок», — сказал Эдуард Кубатов.

Он отметил, что в центре должно быть минимум одно отделение из восьми спасателей на постоянной основе. Четыре человека могут находиться на спасательных операциях, и еще половина должна дежурить на случай другого ЧП.

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«Предполагается вахтовая система с круглосуточной реакцией на любые вызовы в парке «Ала-Арча». Конечно, подобные проекты нужны и в других природных локациях, где увеличивается горный туризм», — добавил чиновник.

Напомним, 7 ноября 14-летний Амир Кунакунов пропал во время спуска в районе пика Электро в национальном парке «Ала-Арча». Он самостоятельно связался со службой 112 и сообщил, что заблудился и нуждается в помощи. Поиски продолжались несколько дней. 9 ноября спасатели обнаружили тело мальчика.

Трагедия вызвала общественный резонанс и вопросы к организации поисково-спасательной операции. Сообщество туристов и альпинистов создало Telegram-канал SOS Mountain для координации поисково-спасательных работ в горах.

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