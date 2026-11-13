Горы ошибок не прощают. Как Кыргызстану перестроить работу спасателей



Учитывая, что у нас еще с советских времен накоплен большой опыт работы по спасению туристов и альпинистов, раньше я полагал: горноспасательная служба в Кыргызстане (МЧС КР) работает относительно хорошо.

Отчасти так и есть. Имеются подготовленные спасатели, есть определенная техника, включая вертолеты, в некоторой степени присутствует взаимодействие государственных служб с волонтерами.

Однако несколько происшествий в горах, и в особенности недавняя трагедия, без преувеличения потрясшая всю страну, когда относительно недалеко от Бишкека, в многолюдной Ала-Арче из-за крайне плохо организованной спасательной операции погиб подросток, приводят к выводу, что всего этого далеко не достаточно.

По поводу трагедии с подростком высказались уже многие — простые граждане, альпинисты, волонтеры, связисты, бывшие военнослужащие, государственные чиновники. И из всего сказанного становится очевидным: чтобы такие печальные ситуации не повторялись в будущем, спасательная служба нуждается в системной перестройке работы.

В этой связи полезно знать, а как аналогичные службы устроены в других странах. Например, в Швейцарии, Франции и Канаде. Они отличаются между собой по системе организации и финансирования, но, по оценкам специалистов, показывают эффективность на уровне лучших мировых образцов и это весомый повод, чтобы внимательно изучить их опыт.

Если коротко, то их система работы выглядит следующим образом:

Швейцария

Основной силой воздушного спасения здесь является частный некоммерческий фонд Rega (Schweizerische Rettungsflugwacht), а наземные работы координирует организация Alpine Rescue Switzerland (ARS).

Финансирование и патронат. Rega не получает государственных субсидий. Она существует за счет добровольных взносов миллионов граждан (патронов), которые ежегодно платят взносы в фонд. Взамен фонд списывает со своих участников расходы на спасение и эвакуацию, если государственная страховка их не покрывает.

Авиация: в распоряжении Rega находятся специализированные спасательные вертолеты и самолеты-реанимобили. Сеть из 14 баз Rega спроектирована так, чтобы вертолет с врачом реанимации на борту прибывал в любую точку горной страны за 15 минут.

в распоряжении Rega находятся специализированные спасательные вертолеты и самолеты-реанимобили. Сеть из 14 баз Rega спроектирована так, чтобы вертолет с врачом реанимации на борту прибывал в любую точку горной страны за 15 минут. Экипаж вертолета. Стандартная команда состоит из трех человек: пилота, врача скорой помощи и фельдшера (который также помогает с навигацией, связью и работой с лебедкой). При сложных скальных или лавинных работах на борту находятся горные спасатели и кинологи.

Стандартная команда состоит из трех человек: пилота, врача скорой помощи и фельдшера (который также помогает с навигацией, связью и работой с лебедкой). При сложных скальных или лавинных работах на борту находятся горные спасатели и кинологи. Уникальные технологии. Компании вроде Air Zermatt первыми в мире разработали методики эвакуации с отвесных стен на длинном тросе (long-line rescue) и спасения из глубоких ледниковых трещин с помощью вертолета.

Компании вроде Air Zermatt первыми в мире разработали методики эвакуации с отвесных стен на длинном тросе (long-line rescue) и спасения из глубоких ледниковых трещин с помощью вертолета. Наземный компонент. Наземные поисково-спасательные работы выполняют местные горные спасатели (Alpine Rescue Switzerland), тесно интегрированные с полицией, службами спасения кантонов и кинологическими расчетами.

В Швейцарии горноспасательные службы работают на коммерческой основе, поэтому турист без страховки получает прямой счет (Rechnung) от компании, проводившей эвакуацию.

Стоимость: короткий вылет вертолета (15–20 минут) обычно обходится в 3 тысяч — 5 тысяч швейцарских франков. Сложные операции с лебедкой, ночными полетами или поиском могут стоить свыше 10 тысяч — 15 тысяч франков.

Порядок оплаты. Спасатели не требуют денег на месте в горах, но фиксируют паспортные данные и адрес. Счет приходит по почте или по электронной почте спустя несколько недель после операции.

Спасатели не требуют денег на месте в горах, но фиксируют паспортные данные и адрес. Счет приходит по почте или по электронной почте спустя несколько недель после операции. Способы снижения расходов. Иностранный турист может заранее (до происшествия) оформить патронат Rega (около 40 франков в год). Если страховая компания откажет в покрытии или страховки нет совсем, фонд Rega может списать расходы на свое усмотрение, если человек стал патроном до инцидента.

Франция (PGHM) — государственный элитный спецназ

Во Франции за спасение в горах отвечает PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) — высокогорные взводы Национальной жандармерии (военной полиции), работающие в связке со службой гражданской безопасности (Sécurité Civile).

Статус и профессионализм. В отличие от многих стран, где спасатели работают на общественных началах, бойцы PGHM — это штатные профессиональные военные полицейские, которые дополнительно имеют диплом сертифицированного горного гида.

В отличие от многих стран, где спасатели работают на общественных началах, бойцы PGHM — это штатные профессиональные военные полицейские, которые дополнительно имеют диплом сертифицированного горного гида. Техническое оснащение. Подразделения базируются в ключевых горных массивах (например, в Шамони у подножия Монблана) и используют вертолеты Eurocopter EC145, способные зависать и работать с лебедкой на высоте более 4 тысячи 500 метров.

Подразделения базируются в ключевых горных массивах (например, в Шамони у подножия Монблана) и используют вертолеты Eurocopter EC145, способные зависать и работать с лебедкой на высоте более 4 тысячи 500 метров. Оплата. Во Франции спасательные операции в горах (включая вылет вертолета) бесплатны для пострадавших, так как финансируются государством, за исключением курортов и лыжных трасс (там эвакуация платная).

Канада (Parks Canada) — спасение в дикой труднодоступной местности

В Скалистых горах Канады (национальные парки Банф, Джаспер) работает служба спасения парков (Parks Canada Visitor Safety).

Специфика работы. В отличие от плотно населенных Альп, в Канаде огромные расстояния без дорог, связи и приютов. Спасатели парка — это штатные специалисты высокого класса, владеющие техникой работы при лавинах, на ледниках и отвесных стенах.

В отличие от плотно населенных Альп, в Канаде огромные расстояния без дорог, связи и приютов. Спасатели парка — это штатные специалисты высокого класса, владеющие техникой работы при лавинах, на ледниках и отвесных стенах. Методика вертолетных работ. Канадцы довели до совершенства технологию HETS (Human External Transport System) — транспортировку спасателя и пострадавшего на внешнем тросе под вертолетом в каньонах и ущельях, где вертолет не может приземлиться. В национальных парках Канады спасательные работы оплачиваются за счет парковых сборов.

Специфика работы в постсоветских странах

В России и Казахстане горноспасательные службы построены по государственной модели на базе министерств по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В отличие от Альп, где ключевую роль играет легкая санитарная авиация с лебедками, в этих странах основой спасения остаются наземные поисково-спасательные отряды, а вертолеты применяются реже из-за больших расстояний, экстремальных высот (выше 5 — 7 тысяч метров) и дефицита специализированных бортов.

Наземные горноспасательные работы силами МЧС этих стран бесплатны (финансируются из госбюджета). Вылет вертолета в рамках МЧС тоже бесплатный, но коммерческий вертолет уже требует оплаты.

Кыргызстан (МЧС КР и коммерческие базовые лагеря)

В Кыргызстане система спасения примерно аналогична России и Казахстана, с некоторой спецификой. Она разделена на два уровня: государственную службу МЧС КР для массового туризма и коммерческие/клубные спасательные отряды для экстремального высокогорья (Тянь-Шань и Памир).

Государственный уровень (МЧС КР). В состав МЧС входят Служба спасения в Бишкеке, Оше и областные управления. Спасатели работают преимущественно наземными группами.

В состав МЧС входят Служба спасения в Бишкеке, Оше и областные управления. Спасатели работают преимущественно наземными группами. Высокогорный уровень (пики Победы, Хан-Тенгри, Ленина). На высотах выше 4–7 тысяч метров государственные отряды МЧС не имеют технической возможности вести постоянное дежурство. Спасательные работы там организуют туроператоры базовых лагерей (например, «Ак-Сай Трэвел» и другие), которые на летний сезон нанимают штат профессиональных гидов-спасателей и врачей.

На высотах выше 4–7 тысяч метров государственные отряды МЧС не имеют технической возможности вести постоянное дежурство. Спасательные работы там организуют туроператоры базовых лагерей (например, «Ак-Сай Трэвел» и другие), которые на летний сезон нанимают штат профессиональных гидов-спасателей и врачей. Авиация и ограничения. Помимо тяжелых Ми-8МТВ, в распоряжении авиапредприятия МЧС КР с недавних пор есть легкие многоцелевые вертолеты Airbus H125 и H145. Они применяются для разведки и эвакуации в горах, однако для регулярных коммерческих вылетов на ледники с грузом и спасателями основным рабочим бортом по-прежнему остается Ми-8МТВ, а для массового применения легких бортов не хватает специализированного горного оснащения и пилотов-высотников.

Помимо тяжелых Ми-8МТВ, в распоряжении авиапредприятия МЧС КР с недавних пор есть легкие многоцелевые вертолеты Airbus H125 и H145. Они применяются для разведки и эвакуации в горах, однако для регулярных коммерческих вылетов на ледники с грузом и спасателями основным рабочим бортом по-прежнему остается Ми-8МТВ, а для массового применения легких бортов не хватает специализированного горного оснащения и пилотов-высотников. Оплата. Наземные операции МЧС КР в доступных ущельях (например, в Ала-Арче) проводятся бесплатно. Однако любая эвакуация из высокогорных районов с привлечением вертолета или гидов базового лагеря платная — без действующей страховки с покрытием вертолетной эвакуации вылет борта не согласуют до получения гарантий оплаты.

Существующие проблемы у МЧС давно общеизвестны: недостаток финансирования, нехватка квалифицированного штата, отсутствие или плохая связь в горах, недостаток легких вертолетов, недостаточное взаимодействие с волонтерами-спасателями.

Учитывая собственный уникальный опыт и многолетний опыт зарубежных стран с горным рельефом, для горноспасательной службы Кыргызстана, вероятно, было бы оптимально внедрить гибридную модель, объединяющую ресурсы МЧС КР, профессионализм местных альпинистских федераций и коммерческие страховые механизмы.

Таким образом, переформатирование (развитие) службы можно было бы построить по пяти ключевым направлениям.

1. Развитие легкой специализированной авиации и лебедочных работ

Большая проблема спасения в горах Кыргызстана — зависимость от тяжелых вертолетов МИ-8, которым нужны ровные посадочные площадки и хорошая погода.

Поэтому крайне желательны следующие меры:

закупка или лизинг дополнительных легких высокогорных вертолетов, а именно машин класса Airbus H125 (AS350 B3e) или H145, способных работать на высотах до 6 — 7 тысяч метров и зависать у отвесных склонов;

внедрение лебедочной эвакуации (long-line rescue). Обучение пилотов и спасателей снятию пострадавших со скальных стен и узких гребней без посадки вертолета, по аналогии со швейцарской Air Zermatt или непальскими операторами в Гималаях.

2. Развитие института сертифицированных волонтеров и интеграция гидов

Штат МЧС КР ограничен, а содержание круглогодичных высокогорных отрядов в каждом ущелье экономически невыгодно.

Поэтому желательно следующее:

формирование при МЧС КР официального реестра аттестованных спасателей-волонтеров из числа местных альпинистов, горных гидов и инструкторов;

механизм компенсации: внедрение системы, при которой государство или страховые компании оплачивают привлеченным спасателям-волонтерам (альпинистам, гидам, инструкторам) время участия в конкретной спасательной операции, а также обеспечивают их страховкой и снаряжением.

3. Введение обязательного туристического или страхового сбора (модель патроната)

Бюджетного финансирования МЧС не хватает на дорогостоящее снаряжение и другие расходы. Исходя из этого, желательно внедрить:

страхование для иностранных туристов. Введение требования об обязательном наличии полиса с покрытием поисково-спасательных работ (включая вертолет) для всех, кто оформляет пермиты в погранзону (районы пиков Победы, Хан-Тенгри, Ленина). Также следует рассмотреть вопрос о том, целесообразна ли страховка для тех, кто заходит на территорию ключевых нацпарков (например, «Ала-Арча» или «Каракол»);

фонд горного спасения (по типу швейцарской Rega). Создание целевого фонда, пополняемого за счет сборов при покупке билетов в нацпарки и добровольных взносов, средства которого идут на закупку снаряжения и другие расходы для спасателей.

4. Цифровизация регистрации и единая система связи

В большинстве ущелий Кыргызстана совсем отсутствует или очень плохая мобильная связь, что приводит к потере драгоценного времени при поиске. Поэтому крайне необходимы следующие меры:

единый цифровой портал регистрации групп. Создание удобного онлайн-сервиса (приложения или веб-платформы МЧС) для обязательной регистрации маршрутов с указанием контрольных сроков выхода на связь;

сеть ретрансляторов и спутниковый мониторинг. Установка автономных ретрансляторов на популярных перевалах и в базовых лагерях, а также внедрение проката спутниковых трекеров (типа Garmin inReach) на входах в популярные национальные парки;

применение дронов. Оснащение региональных отрядов МЧС беспилотниками с тепловизорами и громкоговорителями для быстрого поиска заблудившихся туристов в ночное время и в труднодоступных ущельях.

5. Стационарные спасательные посты и профилактика в массовых локациях

Большинство несчастных случаев происходит с неподготовленными туристами выходного дня в доступных местах (Ала-Арча, хижина Рацека, Ала-Куль, ущелье Аламедин и других). Следовательно, было бы полезно следующее:

сезонные посты на ключевых точках. Организация постоянных дежурных постов МЧС и медиков в пиковый сезон непосредственно на популярных стоянках;

маркировка троп и лавинные бюллетени. Установка единообразных указателей с координатами на популярных треккинговых маршрутах и запуск регулярного прогноза лавинной опасности для фрирайдеров и скитурщиков в зимний период (Суусамыр, Каракол, Жыргалан и другие).

Вышеуказанные меры, конечно, должны подвергнуться тщательному обсуждению специалистами как из МЧС, так и негосударственного сектора.

Возможно, какие-то меры окажутся недостаточными, а какие-то наоборот лишними. В любом случае игнорировать тот факт, что в работе горноспасательной службы необходимы серьезные изменения, сейчас уже никто не может и не должен.

Кыргызстан с каждым годом принимает все больше и больше туристов. Мы вполне обоснованно претендуем на звание одной из лучших локаций в мире для международного горного туризма и отдыха. Растет и внутренний туризм. Ежегодно все больше наших граждан интересуются горными тропами и альпинизмом. А это значит, что кыргызская горноспасательная служба в короткие сроки должна быть поставлена на уровень лучших мировых стандартов. По другому никак.