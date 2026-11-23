Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Замирбек Надырбеков. Об этом сообщают в ведомстве.

Напомним, что после гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча в системе МЧС произошли кадровые перестановки. Министру Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор, три руководителя освобождены от должностей, а Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности.

Ранее, 7 ноября, в 19.02 на единый номер экстренных служб 112 поступил звонок от 14-летнего Амира Кунакунова. Он сообщил, что потерял ориентир при спуске в горной местности, и попросил помощи спасателей. Однако спасти подростка не удалось. 9 ноября во время поисково-спасательных мероприятий в районе пика Электро обнаружено его тело.

Проверка выявила серьезные нарушения в работе МЧС.

В частности, информация о происшествии не была своевременно доведена до руководства соответствующих подразделений министерства. Также установлены недостаточная координация между дежурными службами и спасательными группами и недостатки в организации поисковой операции.

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По итогам проверки президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву за серьезные недостатки в организации работы и недостаточный ведомственный контроль.

Решениями председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева освобождены от должностей заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов и начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азис Эгембердиев. Кроме того, уволен начальник Государственного центра подготовки спасателей МЧС Тынарбек Мурашов.



