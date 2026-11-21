Уголовное дело в отношении экс-начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азиса Эгембердиева не связано с гибелью 14-летнего Амира Кунакунова в национальном парке «Ала-Арча». Об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Напомним, Азиса Эгембердиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. Его заключили под стражу до 13 января 2027 года.

Ранее после гибели 14-летнего подростка провели проверку организации поисково-спасательных работ. Она выявила недостатки в оперативном реагировании, передаче информации и координации действий спасателей.

По итогам проверки Азиса Эгембердиева освободили от должности начальника центра.