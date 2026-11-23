В государственном природном парке «Ала-Арча» спасатели помогли туристу, который повредил ногу во время спуска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел, когда мужчина, 1996 года рождения, спускался с «Хижины Рацека» и по пути повредил ногу. Несмотря на травму, он добрался до участка Шаркыратма и обратился по номеру 112 за помощью.

На место выехала спасательная группа «Эдельвейс». Спасатели вместе с сопровождавшими мужчину людьми помогли ему спуститься в безопасное место.

По информации МЧС, состояние пострадавшего стабильное.

Спасатели напоминают туристам о необходимости соблюдать правила безопасности в горах и учитывать погодные условия перед походами.