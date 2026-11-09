МЧС раскрыло подробности поисков погибшего в горах «Ала-Арчи» подростка

Спасатели МЧС Кыргызстана сегодня обнаружили тело 14-летнего Амира Кунакунова, пропавшего 7 ноября в горах «Ала-Арчи». Его тело нашли около 16.00 на камнях в районе пика Электро. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

В МЧС рассказали подробности поисково-спасательной операции.

По информации ведомства, 7 ноября в 19.02 подросток позвонил на номер 112 и сообщил, что заблудился во время спуска с пика Адыгене. Оперативный дежурный Государственного центра подготовки спасателей связался с ним и по геолокации установил его местонахождение в районе пика Электро.

В этот момент дежурная группа спасателей «Эдельвейс» проводила эвакуацию других туристов в районе хижины Рацека. Из-за отсутствия мобильной связи в горах информацию о пропавшем Амире удалось передать спасателям только в 22.00.

Чтобы приступить к поискам, сотрудникам потребовалось около двух часов на спуск к исходной точке маршрута. Затем группа разделилась. Часть спасателей продолжила эвакуацию туристки, а трое сотрудников около полуночи направились в район пика Электро.

Поисковая операция продолжалась всю ночь на 8 ноября и в течение следующего дня. К работам привлекли дополнительные подразделения МЧС, альпинистов и добровольцев. Сегодня для обследования горной местности также задействовали вертолет.

Напомним, 7 ноября Амир вышел из дома, чтобы принять участие в забеге в природном парке «Ала-Арча». Однако из-за возраста его не допустили к соревнованиям, после чего он самостоятельно отправился в горы. Около 14.00 очевидцы видели подростка в районе стоянки «Электро». Вечером он обратился за помощью к спасателям.