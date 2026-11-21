За десять месяцев 2026 года спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики спасли 428 человек. Кроме того, 731 гражданину оказали первую помощь до прибытия медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные о деятельности ведомства за отчетный период.

За указанный период в МЧС поступило 2 миллиона 795 тысяч 161 обращение от граждан.

Среди спасенных — 113 человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; 14 человек, терпевших бедствие на воде; 4 человека при происшествиях на рудниках и 5 — во время пожаров.

За этими цифрами стоят спасенные жизни, предотвращенные трагедии и люди, которые смогли вернуться к своим семьям. При этом служба спасения связана с постоянным риском для самих сотрудников. Есть спасатели, отдавшие свои жизни при исполнении служебного долга. Их мужество и самоотверженность остаются примером преданности профессии.

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Работа МЧС не ограничивается ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Одним из главных направлений деятельности ведомства остаются предупреждение происшествий и снижение рисков для населения и окружающей среды.

С начала года проведена очистка дна озер Иссык-Куль, Сон-Куль и Токтогульского водохранилища. С общей площади около 202 гектаров извлечены 25 тонн мусора и более 156 километров рыболовных сетей.

Большое внимание уделяется и защите населенных пунктов от природных угроз.

В период интенсивных осадков в ряде регионов страны возникала опасность селевых потоков и подтоплений. Однако ранее построенные защитные дамбы и укрепленные арыки и каналы позволили предотвратить ущерб в 72 местах. Благодаря принятым мерам удалось защитить жилые дома, имущество граждан и автомобильные дороги.

Важным результатом работы стало завершение строительства мостов через реку Сары-Жаз в Ак-Суйском и Тюпском районах Иссык-Кульской области.

Ранее местные чабаны испытывали трудности при переправе через реку и доставке скота на летние пастбища. Теперь около 90 чабанов получили возможность безопасно добираться до джайлоо и переправлять животных.

Новые мосты также улучшили условия для передвижения туристов и открыли возможности для использования более 180 тысяч гектаров пастбищ.

Отдельное направление деятельности МЧС — захоронение и обезвреживание старых токсичных отходов, представляющих угрозу для окружающей среды и здоровья населения.

Всего в Кыргызстане насчитывается 60 таких опасных объектов. На сегодня работы по очистке проводятся на 34 объектах, еще на 25 они полностью завершены.

Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации специалисты МЧС круглосуточно отслеживают уровень воды, погодные условия, а также риски схода снежных лавин и оползней.

С начала года населению направлено 69 экстренных предупреждений. Это позволяет своевременно информировать граждан о возможных угрозах и принимать необходимые меры безопасности.

Параллельно ведомство продолжает укреплять материально-техническую базу, обновлять специальную технику и повышать профессиональную подготовку сотрудников. Спасатели регулярно проходят обучение и практические тренировки, совершенствуя навыки реагирования на чрезвычайные ситуации.