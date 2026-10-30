Кыргызстан и Турция обсудили развитие грузовых авиаперевозок

Директор Государственного агентства гражданской авиации Кыргызской Республики Данияр Бостонов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в КР Мекином Мустафой Кемалем Окемом.

По данным ГАГА, посол поздравил кыргызскую сторону с достигнутыми успехами в развитии гражданской авиации, в частности с исключением из Европейского списка по безопасности полетов, а также положительными результатами последних международных аудитов ИКАО.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-турецкого сотрудничества в сфере гражданской авиации, уделив особое внимание вопросам пассажирских и грузовых авиаперевозок.

В частности, были рассмотрены деятельность авиакомпаний Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Asman Airlines, текущий уровень авиасообщения, а также перспективы расширения маршрутной сети с учетом пассажирского спроса. Отдельное внимание уделено возможностям дальнейшего развития грузовых авиаперевозок между двумя странами.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества, поддержании постоянного рабочего диалога и реализации совместных инициатив в сфере гражданской авиации.