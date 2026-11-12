На Иссык-Куле построят пансионат для работников авиационной отрасли

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» планирует построить круглогодичный курортный комплекс «Авиатор» в селе Орнок Иссык-Кульской области, рассказал глава компании Манасбек Самидинов журналистам.

Одной из его особенностей станет ресторан внутри настоящего самолета Airbus A300, фюзеляж которого ОАО получило бесплатно.

«Мы снимаем с него все двигатели и авионику, которые можно продать. Их забирает прежний владелец, а фюзеляж вместе с салоном полностью передают нам. Из него мы сделаем пансионат и ресторан», — рассказал Манасбек Самидинов.

Комплекс будет открыт как для сотрудников авиационной отрасли, так и для всех желающих.

По словам главы «Аэропортов Кыргызстана», площадь территории составит около 10 гектаров. Проект предусматривает несколько корпусов, апартаменты, коттеджи, таунхаусы, закрытый 50-метровый бассейн, SPA- и фитнес-центры, банкетный и конференц-залы, спортивные и детские площадки.

Управлять пансионатом и следить за его работой будет специальная управляющая компания.