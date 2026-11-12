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Рядом с аэропортом «Манас» появятся музей авиации и развлекательный парк

10:03, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Неподалеку от международного аэропорта «Манас» планируют создать авиационный музей и развлекательный детский парк. Об этом сообщил глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов журналистам.

В музее представят историю гражданской авиации республики, а среди экспонатов будет бывший президентский самолет № 1.

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По словам Манасбека Самидинова, музей хотят сделать не только выставочным пространством, но и местом, где дети смогут знакомиться с авиацией и узнавать о профессиях в этой сфере.

«В любой отрасли есть кадровый кризис. Мы хотим, чтобы дети с раннего возраста знакомились с авиацией, посещали музей и у них появлялся интерес к этой сфере. Это будет социальный проект», — рассказал он.

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Музейную часть профинансирует ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Для создания развлекательного парка компания ведет переговоры с операторами крупных парков в Узбекистане и Казахстане, которых планирует привлечь в качестве инвесторов.

Вместе с тем в генеральном плане аэропорта предусмотрено строительство грузового логистического комплекса. Под бондовую зону выделили около 16 гектаров.

В перспективе здесь появятся ангары общей площадью 100 тысяч квадратных метров. На первом этапе планируют построить два склада по 20 тысяч квадратных метров каждый.

В комплексе предусмотрят помещения для хранения опасных грузов, медикаментов и скоропортящейся продукции, а также аккредитованные лаборатории для проверки товаров перед отправкой за рубеж.

«Мы хотим привлечь крупных мировых операторов и логистические компании, которые смогут организовать через наш аэропорт авиаперевозки и комбинированную логистику.
Манасбек Самидинов

Еще один проект предусматривает строительство станции для технического обслуживания и ремонта самолетов. Ее планируют реализовать совместно с инвесторами.

Также на территории аэропорта выделили участок под строительство мечети. Подрядчиком выбрали компанию «Авангард», которая уже работает на территории аэропорта.

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