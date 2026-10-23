Депутата БГК задержали по подозрению в мошенничестве. Он под домашним арестом

В Бишкеке задержали депутата столичного горкенеша Таалайбека Жакыпова. По данным местных СМИ, его подозревают в мошенничестве.

В Бишкекском городском суде сообщили 24.kg, что обвиняемого отправили под домашний арест до 20 декабря. Его освободили в зале суда.

«На период нахождения под домашним арестом Ж. Т. М. запрещено покидать место жительства ежедневно с 22.00 до 6.00. Суд обязал его являться по первому вызову органов следствия и суда, а также запретил выезжать за пределы Бишкека без разрешения следователя или суда», — уточнили в суде.

Таалайбек Жакыпов — предприниматель и депутат БГК. Избирался в 28-й и 29-й созыв от фракции «Жаңы куч — Новая сила».

В СМИ его связывали со строительной компанией «Мегастрой Кей Джи», а также с фирмами, работавшими в сфере геологоразведки и разведения страусов.

Он также фигурировал в деле о смертельном ДТП, произошедшем в Бишкеке 8 декабря 2012 года. Тогда он работал помощником депутата Жыргалбека Саматова.

Свердловский районный суд приговорил Жакыпова к 11 годам лишения свободы и обязал выплатить компенсацию потерпевшим.